Жахливий теракт затьмарив візит Венса в Індію: загинули десятки туристів

Бойовики-ісламісти в Кашмірі вбили десятки туристів / Ілюстративне фото / © AFP

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Бойовики-ісламісти в індійському регіоні Кашмір розстріляли десятки туристів у вівторок, 22 квітня. Жахливий теракт стався під час чотириденного візиту до Індії віцепрезидента США Джея Ді Венса, який після офіційної частини візиту мав намір разом з дружиною та дітьми здійснити кілька екскурсій країною.

Про це пише Reuters.

За даними різних анонімних джерел, зокрема в індійській службі безпеки, від рук купки терористів загинуло від 20 до 32 людей. Бойовики розстрілювали людей вздовж дороги поблизу туристичного міста Пахалгам у мальовничому гірському районі. Це стало найбільшим нападом на мирних жителів у цьому регіоні за багато років. Зазначається, що останніми роками насильство з боку ісламістів стало спадати, що дозволило відновити масовий туризм.

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«Кількість загиблих все ще уточнюється, тому я не хочу вдаватися в подробиці. Зайве говорити, що ця атака набагато масштабніша за все, що ми бачили, спрямованого на мирних жителів за останні роки», — написав головний міністр Джамму і Кашміру Омар Абдулла у соціальній мережі X.

Поки що немає офіційної інформації щодо національності жертв. Але очевидці стверджують, що бойовики перевіряли у людей документи і вбивали саме індусів.

Джей Ді Венс висловив співчуття жертвам теракту та їх родинам.

«Уша та я висловлюємо наші співчуття жертвам жахливого терористичного нападу в Пахалгамі, Індія. Протягом останніх кількох днів ми були вражені красою цієї країни та її народу. Наші думки та молитви з ними, коли вони оплакують цей жахливий напад», — написав він у соціальній мережі X.

Президент США також відреагував на смертельний напад та запевнив Індію у підтримці в боротьбі з терористами.

«Глибоко тривожні новини з Кашміру. США твердо підтримують Індію в боротьбі з тероризмом. Ми молимось за душі загиблих і за одужання поранених. Прем’єр-міністр Моді та неймовірний народ Індії мають нашу повну підтримку й найглибші співчуття. Наші серця з вами всіма», — написав він в мережі TruthSocial.

Міністерство закордонних справ Індії згодом заявило, що Трамп зателефонував Моді і «висловив повну підтримку Індії у притягненні до відповідальності винних у цьому огидному нападі».

Маловідоме воєнізоване угруповання Kashmir Resistance взяло на себе відповідальність за напад у повідомленні у соціальних мережах. Бойовики висловили невдоволення тим, що в регіоні оселилося понад 85 000 «чужинців», що спровокувало «демографічні зміни».

«Отже, насильство буде спрямоване проти тих, хто намагається влаштуватися незаконно», — йдеться у заяві.

За даними регіонального уряду, за останні два роки майже 84 000 немісцевих жителів Індії отримали право на проживання на цій території. Індія скасувала особливий статус Кашміру в 2019 році, розділивши штат на дві федерально керовані території — Джамму і Кашмір і Ладакх. Цей крок дозволив місцевій владі видавати права на проживання іноземцям, дозволяючи їм влаштовуватися на роботу та купувати землю на території. Це призвело до погіршення відносин із Пакистаном, який також претендує на цей регіон.

За словами індійських служб безпеки, раніше деякі великі атаки бойовиків збігалися з візитами іноземних високопосадовців до Індії, що, ймовірно, було спробою привернути увагу світової спільноти до проблем Кашміру.

Нагадаємо, бойовики напали на потяг Jaffar Express у Пакистані та захопили у заручники понад 450 пасажирів. Відповідальність за атаку взяла Армія визволення Белуджистану.