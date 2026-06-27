“Заходять, як діти до школи”: удар “Фламінго” по Волгограду потрапив на відео, епічні кадри

Ракета "Фламінго"

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Сили оборони України завдали нищівного удару по глибокому тилу ворога. Ціллю атаки став стратегічний оборонний завод «Титан-Барикади», розташований у Волгограді. Підприємство, яке займається виготовленням критично важливого озброєння для окупаційної армії, зазнало серйозних руйнувань внаслідок влучання новітніх високоточних ракет FP-5 Flamingo.

У мережу потрапили кадри моменту атаки.

Захистити стратегічний об’єкт не зміг навіть розрекламована кремлівськими рупорами ПВО.

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«Приліт» по заводу / © Фото з відкритих джерел

На оприлюднених відеозаписах чітко видно, як після потужних вибухів територію охопило масштабне задимлення. Стовп диму та вогню було видно за кілька кілометрів від епіцентру «прильотів».

Удар по Волгограду завдав серйозного удару не лише по виробничих потужностях агресора, але й по його інформаційній машині. Російська пропаганда, яка роками звітувала про стовідсоткову ефективність власної ППО та витрачала мільярди на створення ілюзії безпеки, опинилася у глибокій кризі.

«Z-патріотам уже зовсім не смішно після кожного ракетного удару Сил Оборони, пропаганда рушиться на очах. Стільки бабла вгрохали, щоб брехати росіянам, а в результаті нічого не виходить. Це якийсь позор», — констатують аналітики, коментуючи реакцію всередині Росії.

Удари по Росії — останні новини

Нагадаємо, українські крилаті ракети FP-5 «Фламінго» атакували Федеральний науково-виробничий центр «Титан-Баррикади» у Волгограді. За даними аналітиків, з щонайменше п’яти випущених ракет три влучили в ціль. Підприємство є ключовим виробником пускових установок для «Іскандер-М». Ефективність атаки може сягнути 60%, що робить її однією з найуспішніших.

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До слова, президент Володимир Зеленський також підтвердив, що українські ракети вразили промисловий комплекс «Титан-Баррикади», де виробляють артилерійські системи та елементи пускових установок. Зафіксовано влучання, після чого виникла пожежа.

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