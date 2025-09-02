Заходу доведеться заплатити сповна: The Times про "безглузду дипломатію" Трампа і її наслідки

Недалекоглядна дипломатія Трампа - геополітичний подарунок Китаю / © ТСН.ua

Безглузда дипломатія президента США Дональда Трампа — це подарунок китайському лідерові Сі Цзіньпіну і загроза для Заходу, який скоро «заплатить сповна» за недалекоглядність адміністрації США.

Про це у своїй колонці для The Times британський політик Вільям Гейг.

Гейг звертає увагу на величезний парад в Пекіні на честь 80-ї річниці перемоги в 1945 році.

«Для Володимира Путіна…, це нагадування про те, що Росія ніколи не зможе відвернутися від Китаю. Для Кім Чен Ина — це урок про те, хто, зрештою, є головним. Для Тайваню це послання про те, що опір буде марним. Для Дональда Трампа, який дивитиметься парад по телевізору, це буде демонстрацією того, як справжній диктатор проводить парад, з високодисциплінованими гусячими кроками військових та мільйонами громадян, які підбадьорюватимуть їх, подобається їм це чи ні», — пише автор, натякаючи на невдалу ідею Трампа з військовим парадом, яку засудили у США.

Проблеми Китаю

Гейг зауважує, що Сі хоче продемонструвати свою владу на тлі низки проблем.

За даними автора, провідні представники військового керівництва КНР будуть відсутні на параді, оскільки Сі відчув потребу їх очистити. Також минулого місяця зник з поля зору громадськості високопоставлений чиновник із питань зовнішньої політики Лю Цзяньчао.

На думку британця, навряд чи Китай наразі готовий до глобальної масштабної війни.

«Жоден із солдатів, що проходили парадом повз, ніколи не воював. Довгострокові структурні проблеми Китаю стають все більш очевидними: уповільнення зростання, високий рівень безробіття серед молоді та серйозні демографічні проблеми, що виникнуть найближчим часом. До середини століття в Китаї буде менше половини молодих чоловіків військового віку, ніж сьогодні», — розмірковує він.

Помилкм Трампа

На думку автора, президент Трамп неправильно зрозумів Китай, коли запровадив великі тарифи на «День визволення». Своєю чергою Пекін зміг показати світові, що він може протистояти Америці. Контроль над більшою частиною світових поставок рідкісноземельних елементів та критично важливих мінералів, які зараз ліцензовані та обмежені Китаєм, виявився вирішальною перевагою в переговорах.

Також президент США зазнав фіаско у побудові відносин з Індією.

Колоніальне минуле Індії зробило її вкрай агресивною щодо тиску з боку західних держав. Її лідери дивляться на світ, перш за все, крізь призму напружених відносин з Пакистаном, які знову переросли у відкритий конфлікт на початку цього року. Індія особливо гостро реагує на будь-яку третю країну, яка претендує на роль арбітра в її суперництві з Пакистаном.

Розуміння Індії може дати три правила взаємодії з її лідерами: ніколи не займати позицію залякування та погроз; ніколи не стверджувати, що ви вирішуєте свої розбіжності з Пакистаном ззовні; ніколи не поводитися так, ніби пакистанська армія — один з ваших найкращих друзів. В останні тижні Трампу вдалося порушити всі три ці правила.

Неможливо, щоб США навмисно розробили стратегію, спрямовану на зближення Індії з Китаєм. Тому вона має бути результатом незнання або прорахунку. На жаль, цей геополітичний подарунок Китаю доповнює зростаючу купу подарунків, каже автор статті.

Жорстоке ставлення Трампа до Бразилії показує Латинській Америці, що Китай є більш надійним партнером. Величезні скорочення зовнішньополітичної допомоги США змушують країни Африки звертатися до Китаю за допомогою.

«Важко уявити історичний прецедент для великої держави, яка надає своєму головному супернику стільки можливостей. Афіни ніколи не дарували таких подарунків Спарті, а Британія — імператорській Німеччині, а США — Радянському Союзу. Якщо найближчим часом це не зміниться, Захід пошкодує про наслідки… У зовнішній політиці доводиться платити ціну за дії без розуміння інших країн, особливо коли вони такі важливі, як Китай та Індія. Не дивуйтеся, якщо незабаром Заходу доведеться заплатити цю ціну сповна», — пише Вільям Гейг.

Нагадаємо, що Путін прилетів до Китаю на саміт ШОС (Шанхайської організації співробітництва). Там він зробив цинічну заяву про шлях до миру в Україні. Також до Китаю на своєму броньованому поїзді прибув диктатор КНДР Кім Чен Ин.

Тим часом речник Путіна Пєсков заявив про побудову нової системи на «уламках» Заходу.