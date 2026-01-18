Захоплення Гренландії може обернутися для США великими втратами — Economist

Загарбницькі плани Трампа загрожують співпраці з Європою / © ТСН.ua

Якщо президент США Дональд Трамп реалізує свій намір заволодіти Гренландією, європейські союзники по НАТО можуть застосувати одразу декілька важелів впливу на Сполучені Штати.

Про це пише видання The Economist.

Зокрема, йдеться в публікації, європейці можуть вдатися до економічного тиску — через санкції та тарифи.

«Високопоставлені члени Європейського парламенту припустили, що торговельна угода, укладена між США та ЄС у серпні минулого року, може бути розірвана. Європа також могла б застосувати більш агресивний економічний підхід, спрямований проти американських технологічних компаній», — пише видання.

Ще один спосіб впливу на США — відмова від американських сил і баз на континенті.

«Америці було б надзвичайно важко проєктувати військову міць в Африці та на Близькому Сході без доступу до європейських баз, таких як Рамштайн, розлогий транспортний вузол у Німеччині. Захоплення Америкою нафтового танкера, пов’язаного з Венесуелою, 7 січня залежало, наприклад, від доступу до британських аеродромів і баз, а також від невизначеної підтримки з боку Данії», — нагадує The Economist.

Ще одним слабким місцем США є арктична логістика. Контроль загроз в Арктиці потребує співпраці не тільки з Гренландією, але й Ісландією, Великою Британією та Норвегією.

Водночас така конфронтація із США вимагатиме від ЄС екстрено збільшити оборонні витрати. До того ж торгівельна війна зі Сполученими Штатами чинитиме «величезний тиск на бюджети» європейських країн.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що заява президента США Дональда Трампа про «неприйнятність» перебування Гренландії поза контролем Вашингтона спричинила дипломатичне напруження в НАТО та змусила європейські столиці терміново шукати шляхи стримування союзника.