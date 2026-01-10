ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
368
Час на прочитання
2 хв

Захоплення Мадуро: які висновки робить Путін та чому не рятує свого союзника

Кремль, який підтримував режим Мадуро як головний форпост у Латинській Америці, тепер стикнувся з крахом свого союзника.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Мадуро і Путін

Мадуро і Путін / © Associated Press

Для Кремля найочевидніший висновок із захоплення США Ніколаса Мадуро у Венесуелі може полягати в тому, що це удар по регіональному впливу Росії та по самолюбству Володимира Путіна.

Про це пише видання FT.

Союзник, який у травні уклав із диктатором Росії пакт про «стратегічне партнерство», раптово втратив владу й опинився у в’язниці в Нью-Йорку.

«Для Кремля ключовими у відносинах із Венесуелою від самого початку були не економічні, а суто геополітичні міркування. Венесуела втратила для Кремля колишнє стратегічне значення, а багаторічна спроба створити в регіоні антиамериканський форпост завершилася провалом», — зазначають журналісти.

Мадуро і Путін / © Associated Press

Мадуро і Путін / © Associated Press

За даними видання, під час американської операції російські системи протиповітряної оборони, розгорнуті у Венесуелі — зокрема С-300, «Бук» і «Панцир» — не стали перешкодою для дій США.

Москва також обмежилася стриманою реакцією на захоплення американцями танкера з венесуельською нафтою, який перебував під російським захистом. Це сталося після понад 20 років спроб Кремля перетворити Венесуелу на антиамериканський плацдарм у Латинській Америці.

Експерти зазначають, що Росія не змогла або не захотіла реально допомогти своєму союзникові. Нинішня стриманість Росії пов’язана також із небажанням загострювати відносини з президентом США Дональдом Трампом

«Американці чудово розуміли, що Росія нічого не може зробити для Мадуро», — вважає директорка програми з нерозповсюдження в Центрі Джеймса Мартіна Ханна Нотте.

Нагадаємо, у ніч проти 3 січня в Каракасі, Венесуела, пролунало щонайменше сім вибухів. За наказом президента США Дональда Трампа під ударом були кілька військових об’єктів країни, включно з авіабазами «Ла-Карлота» та «Фуерте Тіуна», морським портом Ла-Гуайра, будинком міністра оборони та сигнальною антеною «Ель-Волькан».

Ніколаса Мадуро та його дружину Силію Флорес затримали та вивезли з країни до США. Їм висунули звинувачення у наркотероризмі, імпорті кокаїну, незаконному володінні кулеметами ти вибухівкою, а також у змові проти США.

У листопаді 2025 року між Дональдом Трампом і Ніколасом Мадуро відбулася телефонна розмова, під час якої американський президент безпосередньо дав зрозуміти, що для венесуельського лідера є вузьке вікно для добровільного залишення посади президента.

Дата публікації
Кількість переглядів
368
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie