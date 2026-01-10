Захоплення Мадуро: які висновки робить Путін та чому не рятує свого союзника

Мадуро і Путін / © Associated Press

Для Кремля найочевидніший висновок із захоплення США Ніколаса Мадуро у Венесуелі може полягати в тому, що це удар по регіональному впливу Росії та по самолюбству Володимира Путіна.

Про це пише видання FT.

Союзник, який у травні уклав із диктатором Росії пакт про «стратегічне партнерство», раптово втратив владу й опинився у в’язниці в Нью-Йорку.

«Для Кремля ключовими у відносинах із Венесуелою від самого початку були не економічні, а суто геополітичні міркування. Венесуела втратила для Кремля колишнє стратегічне значення, а багаторічна спроба створити в регіоні антиамериканський форпост завершилася провалом», — зазначають журналісти.

За даними видання, під час американської операції російські системи протиповітряної оборони, розгорнуті у Венесуелі — зокрема С-300, «Бук» і «Панцир» — не стали перешкодою для дій США.

Москва також обмежилася стриманою реакцією на захоплення американцями танкера з венесуельською нафтою, який перебував під російським захистом. Це сталося після понад 20 років спроб Кремля перетворити Венесуелу на антиамериканський плацдарм у Латинській Америці.

Експерти зазначають, що Росія не змогла або не захотіла реально допомогти своєму союзникові. Нинішня стриманість Росії пов’язана також із небажанням загострювати відносини з президентом США Дональдом Трампом

«Американці чудово розуміли, що Росія нічого не може зробити для Мадуро», — вважає директорка програми з нерозповсюдження в Центрі Джеймса Мартіна Ханна Нотте.

Нагадаємо, у ніч проти 3 січня в Каракасі, Венесуела, пролунало щонайменше сім вибухів. За наказом президента США Дональда Трампа під ударом були кілька військових об’єктів країни, включно з авіабазами «Ла-Карлота» та «Фуерте Тіуна», морським портом Ла-Гуайра, будинком міністра оборони та сигнальною антеною «Ель-Волькан».

Ніколаса Мадуро та його дружину Силію Флорес затримали та вивезли з країни до США. Їм висунули звинувачення у наркотероризмі, імпорті кокаїну, незаконному володінні кулеметами ти вибухівкою, а також у змові проти США.

У листопаді 2025 року між Дональдом Трампом і Ніколасом Мадуро відбулася телефонна розмова, під час якої американський президент безпосередньо дав зрозуміти, що для венесуельського лідера є вузьке вікно для добровільного залишення посади президента.