Захоплення Мадуро — найкращі меми про операцію США у Венесуелі
Соцмережі відреагували мемами на інформацію про затримання американцями президента Венесуели Мадуро.
Військова операція США у Венесуелі, що завершилася захопленням Ніколаса Мадуро та його дружини, викликала безпрецедентний резонанс у світі.
Президент США Трамп заявив, що команда, до якої увійдуть державний секретар США Марко Рубіо та міністр оборони Піт Хегсет, разом із венесуельцями, візьме під контроль охоплену кризою країну.
Доки у США вирішують долю Мадуро — українці жартують і створюють меми.
