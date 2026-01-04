ТСН у соціальних мережах

525
1 хв

Захоплення Ніколаса Мадуро відбулося після відхилення пропозиції щодо його вигнання до Туреччини - ЗМІ

Захоплення венесуельського лідера сталося після відмови від пропозиції виїзду.

Автор публікації
Наталія Магдик
Президент Венесуели Ніколас Мадуро

Президент Венесуели Ніколас Мадуро / © Associated Press

Захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро відбулося після того, як зірвалася пропозиція, що передбачала його вигнання до Туреччини наприкінці грудня.

Про це повідомляє The New York Times.

За домовленістю, Мадуро міг покинути Венесуелу в обмін на поступки у сфері нафтовидобутку, проте він відхилив цю пропозицію.

Після провалу переговорів була реалізована Операція Absolute Resolve, яка завершилася арештом Мадуро та його перевезенням до Сполучених Штатів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що захоплення венесуельського лідера готувалося довго, як сюжет шпигунського трилера. Американські спецслужби побудували точну копію резиденції Мадуро, щоб відпрацювати всі кроки штурму.

525
