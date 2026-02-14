Штучний інтелект / © Associated Press

Реклама

Під час операції американських військових із затримання венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро ймовірно застосовувався штучний інтелект.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За інформацією видання, йдеться про модель штучного інтелекту Claude, розроблену компанією Anthropic та співпраці з компанією Palantir Technologies.

Реклама

Аналітичні платформи згаданих компаній широко використовуються структурами оборони і федеральними правоохоронними органами США.

Такі системи застосовуються для обробки великих масивів даних, планування операцій та аналітики загроз, що робить їх ключовими елементами сучасної військової інфраструктури.

На момент публікації представники Міністерства оборони США, Білий дім, а також Anthropic та Palantir не відповіли на запити журналістів про коментарі.

Раніше президент США Дональд Трамп розповів про дивовижну американську зброю, яка нібито нейтралізувала системи протиповітряної оборони Венесуели під час захоплення диктатора Ніколаса Мадуро.

Реклама

Окрім того, видання The New York Post з посиланням на розповідь одного з солдатів повідомило, що під час захоплення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро американські військові знешкодили сотні бійців, використовуючи невідомі технології.

Нагадаємо, 3 січня США здійснили масштабну спецоперацію у Венесуелі та затримали президента країни Ніколаса Мадуро разом із його дружиною.