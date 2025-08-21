Захворів від укусу блохи: лікарі зафіксували новий випадок чуми

Лікарі зафіксували новий випадок чуми / © Unsplash

У Каліфорнії зареєстровано рідкісний випадок захворювання на чуму. Місцевий житель міста Саут-Лейк-Тахо, який повернувся з походу, був укушений інфікованою блохою. Аналізи підтвердили наявність інфекції. Наразі пацієнт проходить лікування вдома та його стан стабілізувався.

Про це повідомляє BILD.

Як відбувається зараження та які симптоми?

Чума — це захворювання, яке викликає бактерія Yersinia pestis. Вона передається через укуси бліх, що заразилися від диких гризунів, таких як білки чи бурундуки.

Симптоми чуми зазвичай проявляються протягом двох тижнів після укусу. До них належать:

підвищена температура;

нудота;

загальна слабкість;

збільшені лімфовузли.

Якщо хворобу вчасно діагностувати, її легко вилікувати антибіотиками.

Поширеність захворювання в Каліфорнії

За словами Кайла Фліфлета, директора департаменту громадського здоров’я округу, чума поширена в багатьох регіонах Каліфорнії, особливо у високогірних районах Ель-Дорадо. Він закликав людей та їхніх домашніх улюбленців бути обережними під час прогулянок і кемпінгу в місцях, де є дикі гризуни.

Випадки захворювання на чуму серед людей у цьому штаті вкрай рідкісні. Востаннє подібний випадок був зафіксований у 2020 році також у Саут-Лейк-Тахо, тоді пацієнт повністю одужав.

Нагадаємо, у січні 2024 року 73-річний житель штату Орегон, США, пережив шокувальний інцидент: у нього діагностували бубонну чуму, якою він, ймовірно, заразився від свого домашнього кота. Лише через кілька годин після незначного порізу пальця та контакту з твариною у чоловіка почали з’являтися симптоми «чорної смерті».

А у штаті Аризона, США, помер чоловік, який заразився легеневою чумою — найнебезпечнішою формою цього захворювання. Хто саме захворів і за яких обставин — не розголошують.