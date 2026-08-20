Захист у ЄС: українки також мають доводити, що не ухиляються від служби

Українська біженка / © Associated Press

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Єврокомісія готує оновлені настанови щодо тимчасового захисту для українців у ЄС. Згідно з правилами, українки також мають підтверджувати відсутність ухиляння від військової служби для отримання легального статусу

Про це заявив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт, повідомляє «Європейська правда».

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Оновлені настанови щодо українців, які більше не матимуть права на захист у ЄС

Євросоюз у найближчі тижні планує надати державам-членам оновлені операційні настанови щодо категорій громадян України, які більше не матимуть права на тимчасовий захист у ЄС.

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«Будуть нові й оновлені операційні настанови, які ми також опублікуємо найближчими тижнями», — заявив Ламмерт.

За його словами, країни-члени вже отримали «робочий документ із відповідями на поширені запитання».

«У нас є цей документ із запитаннями та відповідями, і ми працюємо над більш детальними настановами, щоб і надалі допомагати державам-членам у тлумаченні правил», — повідомив речник Єврокомісії.

Водночас Ламмерт наголосив, що остаточна практична оцінка кожної конкретної ситуації залишається за національними органами влади країн ЄС.

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«Саме національні органи держав-членів мають застосовувати нові правила та проводити фактичні перевірки, передбачені цими правилами», — підкреслив посадовець.

Зміни у тимчасовому захисті для жінок

Окремо він звернув увагу на те, що нові правила не передбачають різниці між чоловіками та жінками.

«Що також важливо зазначити — рішення Ради ЄС не проводить жодного розмежування між чоловіками та жінками при його застосуванні. Йдеться про військову службу або проходження військової служби в минулому», — наголосив Ламмерт.

Які жінки в Україні є військовозобов’язаними?

За чинними правилами, обов’язковому військовому обліку підлягають жінки, які здобули медичну або фармацевтичну освіту в закладах професійної, фахової передвищої чи вищої освіти. Йдеться, зокрема, про лікарів усіх спеціальностей, стоматологів, медсестер, акушерок, фармацевтів, провізорів та випускниць споріднених освітніх програм. При цьому не має значення, чи працювала жінка за отриманою спеціальністю. Сам факт наявності відповідного диплома надає їй статус військовозобов’язаної.

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Військовий облік стосується жінок віком від 18 до 60 років. Ступінь придатності до військової служби визначають за результатами медичного огляду під час проходження військово-лікарської комісії.

Постановка на військовий облік означає внесення інформації до реєстру «Оберіг» та отримання електронного або паперового військово-облікового документа. Така процедура не означає автоматичного набуття статусу військовослужбовиці.

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