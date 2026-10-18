Захист українців від депортації у США: яке рішення ухвалили щодо TPS

Українці у США поки не втратять захист від депортації - що вирішили в DHS Фото ілюстративне / © Associated Press

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Українці, які перебувають у США за програмою тимчасового захищеного статусу (TPS), поки зможуть легально жити та працювати в країні без загрози депортації. Попри те, що термін дії цього захисту мав завершитися найближчим часом, остаточного рішення щодо майбутнього програми американська влада ще не ухвалила.

Про це 18 жовтня повідомило Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) у коментарі CBS News.

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У відомстві зазначили, що остаточні рішення щодо гуманітарних імміграційних програм ухвалять «у відповідний час». До оголошення таких рішень громадяни України та Судану, зареєстровані в програмі TPS, зберігатимуть захист від депортації.

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Термін дії захисту для десятків тисяч українців і сотень громадян Судану мав завершитися в понеділок, 19 жовтня. Однак наразі їхні права залишаються чинними.

Що відомо про програму тимчасового захисту у США

Збереження захисту для українців і суданців відбувається на тлі жорсткішої імміграційної політики адміністрації президента Дональда Трампа. Представники його адміністрації неодноразово критикували TPS, називаючи програму фактичною амністією, якою, на їхню думку, зловживала попередня адміністрація Джо Байдена.

За останні півтора року американська влада скасувала тимчасовий захист для понад мільйона мігрантів із більш ніж десятка країн, зокрема Афганістану, Гаїті та Венесуели.

Програми для громадян України та Судану залишаються серед небагатьох, які продовжують діяти майже через два роки після початку другого президентського терміну Трампа. До них також належить програма захисту для десятків тисяч мігрантів із Сальвадору. Її дія мала завершитися у вересні, проте DHS зберегло захист до оголошення остаточного рішення.

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Хто може скористатися програмою TPS

Програму Temporary Protected Status (TPS) Конгрес США створив у 1990 році. Вона дає американській владі змогу тимчасово захищати від депортації громадян країн, куди небезпечно повертатися через збройні конфлікти, стихійні лиха або інші надзвичайні обставини.

Учасники програми можуть отримувати дозвіл на роботу у США. Захист поширюється як на людей, які в’їхали до країни легально, так і на тих, хто перебуває там без належного імміграційного статусу, за умови відповідності вимогам програми.

Для українців TPS запровадила адміністрація Джо Байдена навесні 2022 року — невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії.

За даними, наведеними у звіті Дослідницької служби Конгресу США станом на березень 2025 року, у програмі перебували понад 100 тисяч громадян України. До цієї кількості входили й ті, хто потрапив до США за запровадженою адміністрацією Байдена програмою спонсорства.

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Програма тимчасового захисту для громадян Судану діє з кінця 1990-х років. Її неодноразово продовжували через збройні конфлікти та політичну нестабільність у країні. Станом на березень 2025 року TPS мали близько 1800 громадян Судану.

Наразі українці, зареєстровані в програмі TPS, можуть і надалі користуватися захистом від депортації та правом на роботу у США. Водночас майбутнє програми залежатиме від остаточного рішення Міністерства внутрішньої безпеки.

Тим часом багатьом українцям в Канаді важко відновити кар’єру після приїзду. Згідно із даними нового дослідження, після вимушеного виїзду багато людей стикаються зі значним погіршенням умов працевлаштування.

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