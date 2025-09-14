Захист від дронів дорогий та складний: у Бундестазі закликали НАТО терміново закупити БпЛА

Масова атака російськими дронами по Європі / © УНІАН

У Бундестазі закликали до невідкладної програми закупівлі оборонних безпілотників для захисту від російських дронів після останніх атак на Польщу та Румунію.

Про це заявив заступник голови фракції ХДС/ХСС Норберт Реттген.

«Дрони неможливо ефективно знищувати постійно за допомогою громіздких і дорогих традиційних систем протиповітряної оборони», — зазначив він.

Реттген також наголосив на перспективі співпраці з Україною у цій сфері.

За його словами, НАТО потребує безпілотних систем, оскільки традиційні та дорогі системи ППО не здатні ефективно реагувати на масовий проліт дронів. Особливо це стосується Німеччини, яка, за словами Реттгена, «практично не має власних можливостей» у цій сфері.

«Федеральний уряд повинен якнайшвидше розпочати програму закупівель», — підкреслив політик.

Зазначимо, що під час російських авіаударів по Україні велика кількість дронів вторглася у повітряний простір Польщі, що викликало інциденти у 17 населених пунктах п’яти воєводств, найбільше — у Люблінському. Подібний випадок зафіксовано й у Румунії, де влада попередила населення через систему RO-Alert про ймовірність падіння об’єктів з повітряного простору.

На цьому тлі НАТО розпочало операцію «Східний вартовий» (Eastern Sentry) для зміцнення східного флангу та посилення оборонних можливостей союзників.

Експерти наголошують, що традиційні системи ППО надто складні й дорогі для постійного протидії дронам, тому закупівля сучасних безпілотників є нагальною необхідністю для безпеки НАТО.

Під час російського авіаудару по Україні в ніч на середу велика кількість дронів потрапила в повітряний простір Польщі та, відповідно, НАТО. У суботу подібні інциденти зафіксовані також у Польщі та Румунії.

раніше, 13 вересня, в Румунії оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів РФ. Влада попередила жителів північної частини повіту Тулча.

Згодом стало відомо, що було піднято два винищувачі F-16. Вони зафіксували безпілотник та перехопили його близько 19:00 вечора над Дунаєм.