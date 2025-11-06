- Дата публікації
Закінчення війни в Україні: Віткофф назвав умову і нові терміни
Спецпосланець президента США Стів Віткофф відзначив «певний прогрес» на шляху завершення війни в Україні.
Спецпосланець американського президента Дональда Трампа Стів Віткофф заявив про «прогрес» у питанні закінчення війни в Україні та повідомив, що Сполучені Штати займуться цим активніше після того, як завершать конфлікт у Газі.
Про це Віткофф заявив під час Американського бізнес-форуму в Маямі.
Після завершення конфлікту в секторі Гази питання України стане наступним пріоритетом на порядку денному.
«Слід вирішити наступним», — сказав він.
За словами Віткоффа, війна в Україні залишається однією з ключових тем для Вашингтона.
«Нам належить виконати велику роботу щодо протоколів безпеки для України. Технічні команди повинні провести безліч обговорень на низовому рівні, перш ніж до них приступлять керівники», — зазначив спецпосланник Дональда Трампа.
Віткофф підкреслив, що президент США «постійно стежить» за процесом мирного врегулювання та вважає завершення війни в Україні одним із головних завдань американської зовнішньої політики.
Нагадаємо, через порушення перемир’я та ескалації напруги у секторі Гази віцепрезидент США Джей Ді Венс їздив до Ізраїлю для переговорів із керівництвом країни.
У Вашингтоні казали, що поїздка пов’язана з різким зростанням напруги після інциденту у районі Рафи, коли бойовики ХАМАС, вийшовши з тунелю, випустили протитанкову ракету по ізраїльському авто.
