ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1934
Час на прочитання
1 хв

Закінчення війни в Україні: Віткофф назвав умову і нові терміни

Спецпосланець президента США Стів Віткофф відзначив «певний прогрес» на шляху завершення війни в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Закінчення війни в Україні: Віткофф назвав умову і нові терміни

Віткофф заявив про безпекові протоколи для України і назвав терміни закінчення війни / © Getty Images

Спецпосланець американського президента Дональда Трампа Стів Віткофф заявив про «прогрес» у питанні закінчення війни в Україні та повідомив, що Сполучені Штати займуться цим активніше після того, як завершать конфлікт у Газі.

Про це Віткофф заявив під час Американського бізнес-форуму в Маямі.

Після завершення конфлікту в секторі Гази питання України стане наступним пріоритетом на порядку денному.

«Слід вирішити наступним», — сказав він.

За словами Віткоффа, війна в Україні залишається однією з ключових тем для Вашингтона.

«Нам належить виконати велику роботу щодо протоколів безпеки для України. Технічні команди повинні провести безліч обговорень на низовому рівні, перш ніж до них приступлять керівники», — зазначив спецпосланник Дональда Трампа.

Віткофф підкреслив, що президент США «постійно стежить» за процесом мирного врегулювання та вважає завершення війни в Україні одним із головних завдань американської зовнішньої політики.

Нагадаємо, через порушення перемир’я та ескалації напруги у секторі Гази віцепрезидент США Джей Ді Венс їздив до Ізраїлю для переговорів із керівництвом країни.

У Вашингтоні казали, що поїздка пов’язана з різким зростанням напруги після інциденту у районі Рафи, коли бойовики ХАМАС, вийшовши з тунелю, випустили протитанкову ракету по ізраїльському авто.

ь

Дата публікації
Кількість переглядів
1934
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie