Закінчення війни в Україні: Віткофф назвав умову і нові терміни

Віткофф заявив про безпекові протоколи для України і назвав терміни закінчення війни / © Getty Images

Спецпосланець американського президента Дональда Трампа Стів Віткофф заявив про «прогрес» у питанні закінчення війни в Україні та повідомив, що Сполучені Штати займуться цим активніше після того, як завершать конфлікт у Газі.

Про це Віткофф заявив під час Американського бізнес-форуму в Маямі.

Після завершення конфлікту в секторі Гази питання України стане наступним пріоритетом на порядку денному.

«Слід вирішити наступним», — сказав він.

За словами Віткоффа, війна в Україні залишається однією з ключових тем для Вашингтона.

«Нам належить виконати велику роботу щодо протоколів безпеки для України. Технічні команди повинні провести безліч обговорень на низовому рівні, перш ніж до них приступлять керівники», — зазначив спецпосланник Дональда Трампа.

Віткофф підкреслив, що президент США «постійно стежить» за процесом мирного врегулювання та вважає завершення війни в Україні одним із головних завдань американської зовнішньої політики.

Нагадаємо, через порушення перемир’я та ескалації напруги у секторі Гази віцепрезидент США Джей Ді Венс їздив до Ізраїлю для переговорів із керівництвом країни.

У Вашингтоні казали, що поїздка пов’язана з різким зростанням напруги після інциденту у районі Рафи, коли бойовики ХАМАС, вийшовши з тунелю, випустили протитанкову ракету по ізраїльському авто.

