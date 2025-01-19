Закінчення війни, купівля острова та зустріч із Путіним: які заяви зробив Трамп до своєї інавгурації

Інавгурація новообраного президента Америки Дональда Трампа відбудеться 20 січня у Вашингтоні. Трамп уже встиг змінити місце церемонії, яка спровокувала багатотисячні протести серед американців.

Перед інавгурацією новообраний президент зробив чимало заяв щодо своєї діяльності, яку він проводитиме після вступу на посаду.

ТСН.ua зібрав заяви, які зробив новобраний президент перед церемонією.

"Закінчення війни за 24 години"

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп неодноразового заявляв, що досягне мирної угоди між Росією та Україною за 24 години. При цьому він ніколи не уточнював, як саме він планує це зробити.

Зокрема, у своїх публічних виступах Трамп зазначав, великої війни між країнами не було б, якби він продовжував очолювати Білий дім, а його посланець з питань України та Росії Кіт Келлог сподівався знайти рішення за 100 днів.

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Однак зараз в команді Дональда Трампа заявили, що значного прогресу у вирішенні війни Росії проти України не варто очікувати принаймні протягом наступних шести місяців.

Територіальні амбіції Трампа

Новообраний президент США кепкував з прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, припустивши, що Канада має стати 51-м штатом США, а Трюдо – його губернатором. У розмові з Трюдо у своєму маєтку в Мар-а-Лаго він сказав, що якщо 25% торгові мита Вашингтона "вб’ють" канадську економіку, то країні "варто стати 51 штатом" США, передає ВВС.

Згодом у грудні Трамп повторив "пропозицію", зауваживши, що багато канадців хочуть, щоб Канада приєдналася до США. Вони б значно заощадили на податках і військовому захисті. Він вважає це "чудовою ідеєю".

Окрім цього, у своїй соцмережі він опублікував карти, на яких США були об'єднані з Канадою.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо відреагував на такі закиди. В соцмережі "Х" він заявив, що Канада не зможе стати частиною США. Натомість він зазначив, що дві країни виграють від того, що кооперуватимуться одна з одною.

Крім того, Трамп пригрозив повернути під контроль Вашингтона Панамський канал у разі, якщо транзитні тарифи для американських суден не будуть знижені.

Президент Панами Хосе Рауль Муліно відреагував на такі закиди та заявив: "Суверенітет і незалежність нашої країни не підлягають обговоренню".

Купівля Гренландії

Дональд Трамп заявляв, що "придбання" Гренландії є "абсолютною необхідністю" для США.

Він підкреслював, що контроль над островом важливий для національної безпеки та свободи у світі. Раніше, у 2019 році, Трамп пропонував купити Гренландію у Данії, але пропозиція була відхилена. Гренландія є автономною територією Данії і її прем'єр-міністр Муте Еґеде заявив, що острів не продається, а його майбутнє залежить від волі його народу.

Згодом, Муте Егеде сказав, що острів Гренландія відмовляється від статусу частини США або Данії, прагнучи здобути незалежність і самостійно визначати свою політичну долю.

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Своєю чергою, у майбутній радник президента США Майк Волтц заявив, що Дональд Трамп розглядає всі можливості приєднання до країни Гренландії, зокрема й силовий варіант.

Перейменування гори

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив про намір перейменувати найвищу точку країни – гору Деналі на Алясці, та повернути їй стару назву – МакКінлі, (25 президент Сполучених Штатів).

"Мак-Кінлі був дуже хорошим, можливо, великим президентом", – заявив Трамп під час виступу у Феніксі, передає Fox News.

Гора була перейменована колишнім президентом США Бараком Обамою 2015 року.

Нова назва мала б відображати традиції корінних жителів Аляски, а також переваги багатьох мешканців цього регіону, оскільки слово "Деналі" вживало Атабаське плем’я, яке означає "високий" або "великий".

Діалог між США та РФ

Новообраний президент США заявляє про ймовірні переговори з кремлівським диктатором.

"Він хоче зустрітися, і ми це організовуємо", – сказав Трамп у коментарях перед зустріччю з губернаторами-республіканцями в Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида.

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Дата зустрічі наразі невідома, однак Трамп панує зустрітися із кремлівським диктатором "дуже швидко" після того, як він вступить на посаду.

Політолог, політконсультант, кандидат філософських наук Андрій Городницький в етері "КИЇВ 24" розповів, що Трамп говоритиме з Путіним з позиції сили.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков зазначив, що Путін нібито готовий до зустрічі з Трампом. Також він додав, що для цього потрібна "політична воля вести діалог і вирішувати наявні проблеми за допомогою діалогу".

Трамп проти ударів вглиб РФ

Дональд Трамп виступає проти того, щоб Україна завдавала ударів по Росії американською далекобійною зброєю.

"Я категорично не згоден з відправленням ракет на сотні миль вглиб території Росії. Чому ми це робимо? Ми лише посилюємо цю війну і погіршуємо її", – зазначив він.

Рішення України бити ракетами вглиб РФ політик назвав "дурним".

"Я вважаю, що зараз найнебезпечніше те, що відбувається, коли Зеленський вирішив, за схвалення, я припускаю, президента (Байдена – Ред.), почати ракетний обстріл Росії. Я думаю, що це серйозна ескалація. Я вважаю, що це – дурне рішення", – різко сказав Трамп.

ТОП-5 передвиборчих обіцянок

Під час своєї передвиборчої кампанії обраний президент США Дональд Трамп найчастіше обіцяв у перший же день після вступу на посаду добитися припинення конфлікту в Україні. Від січня 2023 року він не менш ніж 33 рази публічно заявляв про це, передає видання Axios.

На другому місці за частотою згадок (32 рази) обіцянка Трампа у перший день на найвищій державній посаді США закрити кордон для нелегальних мігрантів.

Третя за частотою згадок (26 разів) обіцянка про готовність обмежити фінансування тих шкіл, у яких обов'язкова вакцинація, і де навчають, що у США вкоренився расизм.

25 разів Трамп обіцяв "почати найбільшу операцію з депортації" – нелегальних мігрантів із країни.

22 рази – припинити примусовий перехід на електромобілі.

У виданні відзначили, що багато обіцянок Трампа не можливо реалізувати одразу, оскільки їх виконання потребуватиме підтримки Конгресу. Деякі виявилися очевидним перебільшенням, що визнав сам обраний президент.

До останніх належить обіцянка Трапа знизити ціни, хоча він постійно обіцяв придушити інфляцію під час передвиборчої кампанії. Також він стишив гучність заяв про врегулювання російсько-української війни протягом 24 годин після вступу на посаду, визнавши, що зробити це буде навіть важче, ніж припинити війну Ізраїлю та ХАМАС.

Розблокування TikTok

Палата представників Конгресу США 13 березня 2024 підтримала законопроєкт, який передбачає заборону китайської соціальної мережі TikTok на території країни за певних умов. Наприкінці 18 січня 2025 року цей додаток став недоступним для американців.

Дональд Трамп пообіцяв після свого вступу на посаду 20 січня відтермінувати блокування китайської платформи TikTok і виступив за набуття Сполученими Штатами 50% власності компанії, передає Українська Правда із посиланням на Truth Social.

"Я б хотів, щоб США мали 50% власності у спільній компанії. Таким чином ми врятуємо TikTok, забезпечимо, що він у хороших руках і дозволимо йому розвиватися. Без згоди США Tik Tok не буде. З нашою згодою він буде коштувати сотні мільярдів, а може і трильйони доларів. Тож моя початкова ідея – спільна компанія з теперішніх власників і/або нових, де США отримають 50%", – йдеться у дописі.

Перші дні президенства

В інтерв’ю NBC News Трамп розповів, що після вступу на посаду має намір почати масові депортації мігрантів. Він не назвав точної дати чи міста, де розпочнуться депортації, але сказав, що вони розпочнуться найближчим часом.

Зокрема, серед планів Трампа – відвідини Китаю. Варто зауважити, новообраний президент уже спілкувався з китайським лідером Сі Цзіньпіном через представників і вірить у те, що сторони знайдуть спільну мову. Розглядається також варіант запрошення Сі Цзіньпін до Сполучених Штатів.

Що з усього вищезазначеного буде втілено в життя, а що залишиться на рівні передвиборчих обіцянок і ексцентричних заяв – стане відомо вже після інаугурації. Адже як пише NBC News, після вступу на посаду Трамп планує підписати "рекордну" кількість указів.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що адміністрація Трампа може допомогти Україні укласти сильну угоду про припинення вогню з Росією

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