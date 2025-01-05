Закінчення війни в Україні через поступки Путіну створює ризики для Європи і НАТО — The Telegraph

Відчуття безкарності за війну в Україні може підштовхнути Кремль до нових агресивних дій.

Якщо обраний президент США Дональд Трамп вирішить закінчити війну в Україні, пішовши на поступки президенту Росії Володимиру Путіну, це створить загрози для європейських партнерів Вашингтона по НАТО.

Про це йдеться в аналітичній публікації Саймона Геффера у британському виданні The Telegraph.

“Наступна адміністрація Сполучених Штатів може незабаром спробувати скликати якусь конференцію щодо України. Коли це станеться, буде залежати від готовності Путіна і президента Зеленського вести такі переговори, а також від домовленості про головуючого, порядок денний і місце проведення”, - зазначає аналітик.

Він припускає, що у разі початку мирного процесу уряди великих країн НАТО також використовуватимуть дипломатичні канали, щоб намагатися вплинути на напрямок переговорів, а їхні емісари будуть присутні на полях.

Також читайте Скільки часу протримається британська армія під час великої війни: міністр ошелешив прогнозом

“Європа, з міркувань безпеки, може найбільше втратити від результату, який надихне Путіна висувати нові територіальні претензії”, - наголосив Саймон Геффер.

За його словами, відчуття безкарності за війну в Україні може підштовхнути Кремль до нових агресивних дій, зокрема у так званому Сувальському коридорі, який проходить по кордону Литви та Польщі і з’єднує державу-сателіта РФ Білорусь із російським ексклавом в Європі — Калінінградською областю.

“Росія має вільний доступ до нього по повітрю і морю, але не по суші. За останні роки вона інвестувала величезні кошти в місто [Калінінград], не в останню чергу в його військово-морську базу. Він має стратегічне значення як ефективний форпост Росії в Європейському Союзі. Фактично, це одна з головних причин, чому Європа не повинна залишати Україну”, - підкреслив аналітик.

Саймон Геффер стверджує, що залишити тепер Україну напризволяще означатиме запропонувати Путіну відправити броньовану колону з території його поплічника Олександра Лукашенка в Білорусі на територію Литви. І хоча таке вторгнення за обсягом не можна порівнювати з повномасштабною війною в Україні, але його політичне значення було б навіть більшим.

“Це був би напад на суверенну територію члена НАТО і члена ЄС. Але якщо Путін побачить, що за напад на Україну йому дозволили зберегти велику частину окупованої території, то що заважає йому забезпечити собі доступ до Калінінграда?” - запитує аналітик.

За його словами, наступними цілями Путіна можуть стати балтійські країни, в яких проживає велика кількість російськомовного населення, оскільки “бажання відновити частину колишнього Радянського Союзу є очевидними потенційними цілями для нього”.

Саймон Геффер нагадав, що за роки свого правління Путін неодноразово користувався слабкістю міжнародної спільноти, щоб просувати свої агресивні дії. І якщо його нинішня агресія залишиться без належної відповіді, це створить небезпечний прецедент.

"Тільки божевільний може хотіти, щоб війна в Україні тривала. Але тільки дурень може хотіти, щоб це закінчилося тим, що Америка, а за замовчуванням і решта НАТО, змусить президента Зеленського стати на коліна перед Путіним”, - підсумував він.

Нагадаємо, у країнах Європи публікують брошури із порадами, як побудувати бункер, запастися їжею та вижити без електрики, якщо станеться найгірше і на континенті вибухне повномасштабна війна.

Читайте також: