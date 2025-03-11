Закінчення війни в Україні: Клімкін відповів, чи стане Туреччина одним з гарантів безпеки

Колишній міністр закордонних справ не бачить перспектив більшого залучення Туреччини до гарантій безпеки.

Туреччина навряд чи буде залучена до питання гарантій безпеки України.

Про це сказав дипломат, колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв’ю "Апостроф".

На думку Клімкіна, мало перспектив більшого залучення Туреччини до гарантій безпеки.

"До безпекових речей — так, до гарантій безпеки — ні", — відповів він на запитання щодо ролі Туреччини у темі гарантій безпеки України.

За його словами, присутність обмеженого турецького контингенту, присутність у моніторингу чи верифікації можливого припинення вогню — можливі. Проте гарантії безпеки Туреччина навряд чи візьме на себе.

Миротворці, “Небесний щит” чи ядерна парасолька для України

Клімкін вважає, що найбільш реалістичними гарантіями безпеки для України від Туреччини є інвестиції.

"Найбільш реалістично отримати інвестиції в нас. Гроші, зброя, які ми здатні будемо ефективно використовувати", — сказав він.

Нагадаємо, днями президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна підтримує припинення вогню в Україні. Зокрема, ідею "перемир'я в повітрі та на морі", запропоновану главою Володимиром Зеленським.

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