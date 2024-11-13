Закінчення війни в Україні за 24 години: хто переконав Трампа, що це можливо

Роман Безсмертний вважає, що теза про закінчення війни за 24 години є фантазією оточення Дональда Трампа.

Тезу про швидке закінчення війни в Україні за 24 години Дональдові Трампу "вбило в голову" його оточення.

Таку думку висловив історик і дипломат Роман Безсмертний в інтерв'ю "РБК-Україна".

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"На мою думку, теза про те, що війна закінчиться за 24 години, за кілька місяців і так далі - це фантазія людей, які оточують Дональда Трампа, які йому вбивають у голову, що це питання, яке буде швидко розв'язане", – сказав Безсмертний.

На його думку, якщо команда Трампа почне торг територіями – це може призвести до глобальної війни. Безсмертний вважає, що закінчити війну можна тільки посилюючи Україну.

"І ця теза, яка звучить у всіх в команді Трампа "До миру через силу", вона є абсолютно правильною. Бо "нагинати" Україну в цій ситуації - це ситуацію загострюватиме. І тому рано чи пізно це стане зрозуміло. Це стане зрозуміло дуже швидко. В Пентагоні, в Центральному розвідувальному управлінні, в адміністрації Трампа", – сказав він.

Раніше у NYT припустили, яким буде президентство Трампа для України.

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