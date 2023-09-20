Закінчення військової операції в Карабаху: ЄС виступив із застереженням до Баку

Євросоюз наполягає на змістовному діалозі між Баку та Карабахом.

Євросоюз після заявив Азербайджану про припинення військової операції в Карабаху застеріг Баку від вигнання місцевого населення з цього регіону.

Про це заявив речник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Петер Стано на брифінгу в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Ми взяли до уваги останнє оголошення Міністерства оборони Азербайджану, що було досягнуто угоди про перемир’я та припинення військових дій. Ми очікуємо, що Азербайджан зупинить теперішні військові дії", - наголошує Стано.

За його словами, для ЄС важливо, аби ця військова операція не була використана як привід для примусового видворення місцевого населення з території Карабаху.

"Також важливо негайно повернутися до змістовного, чесного і справжнього діалогу між Баку та Карабахом. Ми також взяли до уваги оголошення, що така зустріч повинна відбутися 21 вересня", - каже Стано.

Також, з його слів, ЄС спостерігає за ситуацією дуже уважно і країни-члени ухвалюватимуть наступні рішення у цьому контексті з огляду на розвиток подій на місці.

Нагадаємо, вчора, 19 вересня, у Міноборони Азербайджану зробили заяву про початок "антитерористичних заходів" в Карабаху. У Баку наголошували, що з ладу будуть виводитися виключно легітимні військові цілі та військова інфраструктура.

Втім, вже за добу, 20 вересня, "влада" Карабаху заявила, що припиняє вогонь і складає зброю від 13:00 цього дня. Своєю чергою, Азербайджан повідомив, що закінчує "антитерористичні заходи".

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