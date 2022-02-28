"Закінчити війну зараз": Вселенський патріарх Варфоломій закликав негайно припинити кожен акт насилля в Україні

Вселенський патріарх підтримує всю українську націю, яка обрала жити вільно.
Вселенський патріарх Варфоломій зробив новий заклик негайно припинити війну та будь-який акт насилля в Україні.
Про це він наголосив під час літургії.
За його словами, в останні 24 години в Україні розгортається трагічна гуманітарна катастрофа, тому він висловив підтримку сім'ям усіх постраждалих та постраждалих.
Він зауважив, що ""світова спільнота легко дивиться за рамки поняття закону та морального воєнного нападу та неспровокованого вторгнення в Україну, незалежну та суверенну державу, коли розгортається найгостріший конфлікт в Європі, в нашому районі з часів Другої Світової війни".
"Дійсно, за останню добу в Україні розгортається трагічна гуманітарна катастрофа. Війна, яка, як і будь-яка війна, є державою мерзоти і осуди. Це панування марення над логікою, ненависть над любов'ю, темряви над світлом, смерть над життям. Закликаємо, і з цієї позиції, знову закінчити війну зараз! Негайно припиніть кожен акт насилля, все, що поширює біль і смерть. Нехай перемагає розум, любов до ближнього, розуміння і солідарність", - зазначив він.
Вселенський патріарх повторив свою підтримку Української Православної Церкви, а також всієї української нації, яка обрала жити вільно і встановила свій курс.
"Непохитну підтримуємо весь важко випробуваний українській народ, який має глибоку віру в Бога і обрав це, вони живуть вільно і визначають для себе своє життя, як заслуговує кожна нація. Хоча, на жаль, дехто дійшов, в наші дні, до того, щоб поставити під сумнів навіть цей історичний та національний статус. Наші думки постійно з пораненими та з родинами невинних жертв, незалежно від етнічного походження та походження, за упокій душ яких ми молимося Господу життя та смерті. І ми впевнені, що Господь почує наші молитви і не залишить своїх дітей, пожертвуваних в Україні", - йдеться в заяві.
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Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 27
- гелікоптери - 26
- танки - 150
- бойові броньовані машини - понад 70
- гармати - 50
- ЗРК "Бук" -1
- "Гради" - 4
- автомобільна техніка - 30
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 2
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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