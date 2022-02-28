"Закінчити війну зараз": Вселенський патріарх Варфоломій закликав негайно припинити кожен акт насилля в Україні

Вселенський патріарх підтримує всю українську націю, яка обрала жити вільно.

Вселенський патріарх Варфоломій зробив новий заклик негайно припинити війну та будь-який акт насилля в Україні.

Про це він наголосив під час літургії.

За його словами, в останні 24 години в Україні розгортається трагічна гуманітарна катастрофа, тому він висловив підтримку сім'ям усіх постраждалих та постраждалих.

Він зауважив, що ""світова спільнота легко дивиться за рамки поняття закону та морального воєнного нападу та неспровокованого вторгнення в Україну, незалежну та суверенну державу, коли розгортається найгостріший конфлікт в Європі, в нашому районі з часів Другої Світової війни".

"Дійсно, за останню добу в Україні розгортається трагічна гуманітарна катастрофа. Війна, яка, як і будь-яка війна, є державою мерзоти і осуди. Це панування марення над логікою, ненависть над любов'ю, темряви над світлом, смерть над життям. Закликаємо, і з цієї позиції, знову закінчити війну зараз! Негайно припиніть кожен акт насилля, все, що поширює біль і смерть. Нехай перемагає розум, любов до ближнього, розуміння і солідарність", - зазначив він.

Вселенський патріарх повторив свою підтримку Української Православної Церкви, а також всієї української нації, яка обрала жити вільно і встановила свій курс.

"Непохитну підтримуємо весь важко випробуваний українській народ, який має глибоку віру в Бога і обрав це, вони живуть вільно і визначають для себе своє життя, як заслуговує кожна нація. Хоча, на жаль, дехто дійшов, в наші дні, до того, щоб поставити під сумнів навіть цей історичний та національний статус. Наші думки постійно з пораненими та з родинами невинних жертв, незалежно від етнічного походження та походження, за упокій душ яких ми молимося Господу життя та смерті. І ми впевнені, що Господь почує наші молитви і не залишить своїх дітей, пожертвуваних в Україні", - йдеться в заяві.

Читайте також: