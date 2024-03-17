"Закінчуються боєприпаси, змушені відступати": у Байдена розповіли про снарядний голод ЗСУ

За словами Кірбі, через снарядний голод ЗСУ змушені відступати на другу та третю лінії оборони.

Через нестачу боєприпасів українські війська на Донбасі змушені відходити на другу та третю лінії оборони. Тому Сполучені Штати мають негайно відновити допомогу.

Про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі в інтерв'ю АВС News.

"У них (українських військових. – Ред.) закінчуються боєприпаси на Донбасі і вони зараз відходять на другу та третю лінії оборони. Їм потрібна підтримка і вона потрібна вже зараз. Росіяни продовжують намагатись тиснути в західному напрямку", – каже радник Білого дому.

Коментуючи затягування розгляду законопроєкту про допомогу Україні в американському Конгресі, Кірбі наголосив, що час має значення.

За його словами, постчання озброєння Україні не ставить під загрозу національну безпеку США.

Пізніше в ефірі телеканалу Fox News Кірбі уточнив, чому це додаткове фінансування таке важливе.

"Зараз українські командири на полі бою буквально ухвалюють рішення про життя і смерть, про те, чи будуть вони стріляти чи ні, у них закінчуються боєприпаси", – сказав він.

Раніше військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров заявив, що у ЗСУ на фронті склалась критична ситуація з браком боєприпасів.

Нагадаємо, що на Мюнхенській безпековій конференції президент Чехії Петр Павел заявив, що Чехія знайшла для України до 800 000 снарядів стандартного калібру НАТО і снарядів радянських калібрів з невідомих країн, що не входять до НАТО.

Минулого тижня стало відомо, що Чехія завершила збір коштів на 800 тисяч снарядів для України.

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