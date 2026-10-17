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Заклеювали очі та обмотували скотчем: батьки перетворили життя дітей на пекло заради власного спокою
Під час судового засідання батьки намагадися пояснити свої «методи виховання» та смерть власної дитини.
В Австралії поліція розпочала розслідування загибелі п’ятирічного хлопчика, чия смерть розкрила подробиці побуту, що шокують, у будинку, який місцеві ЗМІ вже охрестили «будинком жахів».
Про це повідомляє британська газета The Mirror.
Згідно з інформацією медіа, коли медики прибули на виклик, урятувати дитину вже не вдалося. Але те, що виявили слідчі всередині житла, шокувало навіть експертів. З’ясувалося, що батьки використовували дивний метод «укладання спати»: хлопчика та інших дітей у будинку щоночі буквально сповивали скотчем усередині спальних мішків, а щоб ті не могли підглядати, їм заклеювали очі.
На допиті батько та мачуха спробували виправдати свої дії «особливостями розвитку» 5-річної дитини. За їхньою версією, жорстка фіксація голови клейкою стрічкою була необхідна, щоб хлопчик міцніше спав. Проте слідство розглядає цю історію як систематичне катування.
Наразі правоохоронці та соціальні служби працюють над тим, щоб притягнути винних до відповідальності. Решту дітей, які жили в цьому будинку, вже вилучили з родини та передали під опіку родичів.
Нагадаємо, у Нідерландах батько та брати жорстоко вбили 18-річну дівчину, бо «вона була занадто західною».