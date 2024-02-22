Заклик до Путіна на протесті польських фермерів: експерт пояснив суть провокації

Блокування і порушення логістики призведуть до погіршення економічного становища і зниження доходів поляків, які задіяні в логістичних ланцюжках або обслуговують транзит.

Розміщений на тракторі польського фермера під час протестів біля українського кордону на тракторі плакат із закликом до Путіна "розібратися" з Україною спрямований насамперед до росіян та поляків, а не до українців.

Таку думку висловив у розмові з "Еспресо.Захід" економічний експерт та фахівець з комунікацій Віктор Гальчинський.

“Картинка "Путін навєді порядок" – одна з перших, які готуються власне не для українського глядача, чи взагалі українця, а для росіян і для поляків, яким кажуть: дивіться, а тут у вас проблеми. Хоча насправді, якщо глянути на економічний бік, ці блокування і порушення логістики призведуть до погіршення економічного становища і зниження доходів людей, які задіяні в ланцюжках експорту в Україну чи обслуговують транзит”, - зауважив він.

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Віктор Гальчинський зазначив, що в цьому ланцюжку експортно-імпортних перевезень працюють мінімум 100 000 поляків, які через місяць-два почнуть відчувати спад доходів.

“Їм стане гірше жити і вони скажуть: треба наводити порядок”, - вважає експерт.

На українського глядача, за словами Гальчинського, були розраховані картинки із розсипаним зерном, які повинні були викликати у нас негативні емоції та ненависть до нашого союзника.

“Хоча, якщо повернутися до історії 2022 року, перші, хто вийшов допомагати нашим людям їжею, одягом, давали безкоштовно житло, – це звичайні поляки. Їх ніхто не просив, їх ніхто не організовував. Вони зрозуміли, що, по-перше, люди в біді, а по-друге, що можуть бути наступними. Влада Польщі підключилась вже після того, як побачила, як реагують їхні виборці”, - зазначив він.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Польщі висловило стурбованість через проросійський плакат, який використав під час блокування кордону один з протестувальників. Відомство закликає дистанціюватися від таких осіб, бо це шкодить репутації країни.

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