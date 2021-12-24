Закликала "піти і вбити себе": у США засудили дівчину, яка довела бойфренда до самогубства

Закликала "піти і вбити себе": у США засудили дівчину, яка довела бойфренда до самогубства

23-річна дівчина визнала провину в ненавмисному вбивстві.

У США у четвер, 23 грудня, до 2,5 року ув'язнення умовно засудили колишню студентку Бостонського коледжу Інен Ю, яка довела свого бойфренда до самогубства.

Про це повідомляє CBS Boston.

Зазначається, що під час засідання у Верховному суді округу Саффолк, що в штаті Массачусетс, 23-річна дівчина визнала провину в ненавмисному вбивстві.

Виконання вироку відстрочили на 10 років, тож підсудна зможе уникнути ув'язнення, якщо дотримається умов випробувального терміну. Водночас вона повинна буде пройти обов’язкове психічне лікування, а також виконати 300 годин громадських робіт.

20 травня 2019 року, в день випуску з Бостонського коледжу, 22-річний бойфренд Ю Александр Уртула загинув внаслідок стрибка із автостоянки Роксбері. Прокурори встановили, що накласти на себе руки хлопця спонукали образливі текстові повідомлення дівчини.

Так, впродовж двох останніх місяців стосунків Ю надіслала Уртулі тисячі повідомлень, у багатьох з яких закликала його "піти і вбити себе".

"Слова мають значення. Принизливі вислови, глузування та словесні образи можуть глибоко вплинути на людей, - наголосила окружна прокурорка Саффолку Рейчел Роллінз. - Як співробітники правоохоронних органів, ми маємо розповідати нашим молодим людям про небезпечний коктейль ізоляції, залякування та сорому".

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