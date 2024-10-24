Закликали Путіна "розібратись з Україною": у Польщі судитимуть фермера з дочкою за вихваляння війни

На лаві підсудних опинились польський фермер та його дочка, які під час акції протесту причепили на свій трактор прапор СРСР та пропагандистський плакат.

Прокуратура польського міста Глівіце направила до суду обвинувальний висновок щодо двох громадян Польщі – Петра Г. та його дочки Агати Г. – яких звинувачують у звеличенні війни, публічній пропаганді комуністичної ідеології та представленні її символіки.

Про це пише TVN24.

За даними слідства, фігуранти справи в лютому 2024 року брали участь у протесті фермерів у Гожичках Сілезького воєводства, під час якого розмістили на своєму тракторі прапор СРСР та великий банер із закликом до Володимира Путіна "розібратись" з Україною, Брюсселем та польським урядом.

За словами прессекретаря районної прокуратури Глівіце Карини Спрусь, Петро та Агата спочатку заперечували обвинувачення й наполягали, що мали намір "привернути увагу до поточних проблем сільського господарства" у Польщі. Але зрештою вони все ж таки визнали свою провину та подали заяви про "добровільне підпорядкування покаранню, погодженому з прокурором".

Підсудні фермер та його дочка нестимуть відповідальність за публічне вихваляння агресивної війни проти України, що за польськими законами карається позбавленням волі терміном до п'яти років, а також за публічну пропаганду комунізму чи іншої тоталітарної ідеології. За другим звинуваченням їм загрожує позбавлення волі терміном до трьох років.

Нагадаємо, двоє росіян у Європі вербували найманців до ПВК “Вагнер”. Судовий процес над ними розпочався цього місяця у польському місті Кракові. За скоєні злочини росіянам загрожує до 10 років позбавлення волі.

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