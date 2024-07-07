Закликами до мирних переговорів Орбан намагається зірвати підтримку Україні - ISW

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан намагається переключити увагу західних країн з допомоги Україні на можливі мирні переговори з російськими агресорами.

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Його зусилля перш за все направлені на підрив європейської підтримки України, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Орбан намагається представити себе у якості посередника між сторонами для припинення бойових дій в Україні, попри те, що російський диктатор Путін сам відмовився від переговорів щодо припинення війни.

Аналітики звернули увагу на його статтю у видання Newsweek, опубліковану 5 липня, в якій він звинувачує Захід у "виборі війни", а не миру, для підтримки якого, за його словами, створювався блок НАТО.

"Зусилля Орбана підштовхнути до переговорів, ймовірно, є частиною його поточних зусиль перемістити європейський фокус на дискусії про мирні переговори, а не на дискусії про військову підтримку України", - йдеться у звіті.

В Інституті нагадали, що Орбан неодноразово намагався зірвати допомогу Україні з боку Європейського союзу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Зеленського прокоментували візит Орбана до Москви.

Крім того, ми раніше інформували, що Боррель розкритикував візит Орбана до Москви, прем'єр Угорщини назвав це "брюссельською маячнею".

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