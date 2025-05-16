Закодований "заклик до вбивства Трампа": у США проводять розслідування щодо публікації ексглави ФБР

Колишній директор ФБР Джеймс Комі / © Reuters

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Публікація колишнього директора ФБР Джеймса Комі у соціальних мережах викликала бурю обурення серед прихильників Дональда Трампа. На фото, яке він опублікував у Instagram, було зображено цифри «8647», викладені морськими мушлями. В США ці числа інтерпретували цей пост, як погрозу Трампу.

Про це повідомило видання Reuters.

В США «86» означає вигнати когось (або, за новішим тлумаченням, навіть вбити), а «47» — посилання на Трампа як на 47-го президента США. Деякі інтерпретували це як заклик до його фізичного усунення.

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«Секретна служба ретельно розслідує все, що може бути сприйнято як потенційна загроза для наших підопічних. Нам відомо про публікації колишнього директора ФБР у соціальних мережах, і ми дуже серйозно ставимося до такої риторики. Окрім цього, ми не коментуємо питання захисту розвідки», — підкреслив представник Секретної служби Ентоні Гульєльмі.

Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем повідомила, що DHS та Секретна служба аналізують ситуацію. Директор ФБР Каш Патель заявив про готовність надати підтримку Секретній службі. Однак заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно був категоричнішим, назвавши публікацію «закликом до вбивства».

«Я не усвідомлював, що деякі люди асоціюють ці цифри з насильством. Мені ніколи не спадало на думку, але я виступаю проти будь-якого насильства, тому я видалив цей пост», — зазначив Комі.

У травні 2017 року, невдовзі після вступу на посаду, Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі, який розслідував можливі зв’язки його передвиборчої кампанії з Росією.

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Нагадаємо, в Білому домі прокоментували чутки про розлучення Дональда та Меланії Трамп.