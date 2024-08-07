Заколот Пригожина: Буданов розкрив деталі бунту і розповів про роль Лукашенка

Українська розвідка наперед знала, що керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин готує заколот, який стався наприкінці червня 2023-го. Що більше - під час бунту "вагнерівців" він міг навіть узяти Кремль. Втім, диктатор Білорусі Олександр Лукашенко переконав його не робити цього.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов під час виступу в Київській школі економіки, повідомляє Forbes.

"Про те, що станеться цей військовий заколот, нам було відомо через півроку. На жаль, зараз уже не спостерігаємо подібні пориви. Якщо говорити про виступи етнічних груп, то для цього потрібен лідер на місці. Якщо є хороший лідер, співпрацює з нами, тоді він набуває здібностей, можна про щось говорити. Саме собою нічого ніколи не відбувається. Бунт "вагнерівців" готувався дуже заздалегідь", - заявив Буданов.

Головний український розвідник каже, що Пригожин - це "досить важка особистість, російський ультрапатріот", яку "підловили на патріотизмі".

"Він готувався зайти до Кремля. Думав справді рятувати Росію. Але йому пояснили: ти одразу не врятуєш Росію, а розірвеш її. Бо навіть якщо ти в Кремлі, то номінальне керівництво держави десь в іншому місці. І ти вже назад нічого не з'єднаєш.Він зупинився, прислухався до Лукашенка. Це він про це йому говорив. Це правда, ніхто інший не зміг його вмовити, а він зайшов саме з аргументів патріотизму", - розповів керівник ГУР.

Нагадаємо, минула річниця від тоді, коли Євген Пригожин намагався здійснити в РФ переворот. Втім, ватажок "Вагнера" не дійшов до Москви, а вже за два місяці він загинув в авіатрощі. На облавку, крім членів екіпажу, перебувало семеро керівників ПВК.

Пригожин не зміг! Хронологія недолугого російського перевороту

Читайте також: