Заколот Пригожина: російські провоєнні ресурси порахували втрати Міноборони РФ

Російські провоєнні ресурси порахували втрати Міноборони РФ внаслідок заколоту Пригожина, однак інформація про кількість загиблих у них відрізняється.

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За їхніми даними, загинули не менше 13 військових, інформує Медуза.

Пропагандистське видання Readovka без посилань на джерела оцінило втрати Міноборони РФ за підсумками заколоту в 15 осіб: це військовослужбовці, які знаходилися на бортах збитих літаків і гелікоптерів.

Серед них, стверджує видання, не менш як вісім осіб, які були на борту повітряного пункту управління на базі літака Іл-18.

Телеграм-канал "Рибарь" пише, що загинули понад 20 льотчиків, які перебували на борту семи гелікоптерів та літаків.

Телеграм-канал Fighterbomber, який під час заколоту оперативно повідомляв про збиті літальні апарати, повідомляє про 13 загиблих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що держдепартамент Сполучених Штатів вирішив відкласти на деякий час заплановане введення нових санкцій проти золотодобувного бізнесу "вагнерівців" в Африці.

Крім того, ми раніше інформували, що речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що лідер "вагнерівців" Євгеній Пригожин більше не мешкатиме у Росії, він переїде до Білорусі.

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