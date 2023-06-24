Заколот Пригожина у Росії: Гіркін спрогнозував розвиток подій

Стратегічний задум команди очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина зрозумілий, логічний та дуже ризикований. Він має шанси на успіх в атмосфері демотивації всіх силових структур РФ.

Відповідну заяву зробив російський терорист Ігор Гіркін-Стрєлков у Мережі.

Він каже, що закріпившись в Ростові і відволікаючи на себе увагу "вагнерівці" змогли б різко кинути в рейд на Москву ударні найбільш боєздатні підрозділи.

"Завдання яких - обходячи всі великі центри і намагаючись не вплутуватися в бої з місцевими гарнізонами (навіть їх не блокуючи) - рватися до Москви і будь-що-будь якнайшвидше її досягти. Далі - розрахунок робиться на паніку і втечу всіх вищих чиновників і взяття влади "валяється землі". Далі Пригожину залишиться тільки приймати чергу тих, хто рветься, терміново йому присягнути "чиновників усіх рангів, що раптово прозріли", і урочисто в'їхати в Кремль", - вважає російський терорист.

Також за його прогнозом, ця стратегія має лише дві вразливі сторони: можливість зіткнення з боєздатними і не охочими здаватися відносно великими частинами до підходу до Москви і -неминучі в цьому випадку проблеми з постачанням ударного угруповання.

"І тут стратеги "Вагнера" знову "вгадали" рішення - "окопатися" частиною сил у Ростові та залучити туди зусилля тих, хто ще готовий боротися (хоч би на рівні намірів) за Кремль. У цьому - вся "інтрига" і ключ до результату цього (віддам належне) блискуче-зухвалого "набігу". Спрацює задум чи ні - дізнаємося, можливо, вже на початку наступної доби", - зазначає Гіркін.

Станом на зараз українська розвідка ретельно відстежує інформацію про те, чи не забирає Росія частину своїх військ для участі в подавленні заколоту на території РФ.

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