Заколотники в Німеччині мали намір вбити Шольца: подробиці невдалого перевороту

Радикальний рух “Громадяни Рейху”, який заперечує легітимність Федеративної Республіки та закликає до повалення федеральних установ, намагався налагодити контакти з Росією.

Німецькі заколотники із правоекстремістської організації "Reichsbürger" (“Громадяни Рейху”), яких арештували у середу, 7 грудня, планували вбити канцлера ФРН Олафа Шольца, припинити постачання електроенергії в країні та швидко створити власні збройні сили.

Про це пише газета The New York Times з посиланням на джерела в німецькій прокуратурі.

Крім канцлера Шольца, змовники хотіли вбити або депортувати ще 17 високопоставлених німецьких політиків, переважно законодавців.

Згідно з планами повстанців, головою новоствореної Ради повинен був стати 71-річний принц Генріх XIII, який стверджує, що належить до аристократичного роду Ройсів. Його план полягав у тому, щоб захопити Федеративну Республіку, перетворити її на монархію та посісти трон.

Принаймні деякі із понад пів сотні підозрюваних були відносно добре озброєні і тому небезпечні. Під час поліцейських рейдів вилучали арбалети, рушниці, пістолети, патрони чи, наприклад, тактичні жилети. Загалом вилучено близько 50 одиниць зброї.

За даними поліції, яка стежила за угрупованням з весни, заколотники вже купили супутникові телефони, якими хотіли скористатися після того, як буде вимкнене електропостачання у всій країні та телекомунікаційна мережа.

“Продовжують з’являтися додаткові подробиці, які ставлять під сумнів те, чи були ці люди достатньо розумними, щоб спланувати та здійснити такий переворот. Але факт залишається фактом: якими б дурними не були їхні ідеї та безнадійними їхні плани, навіть ця спроба небезпечна”, – сказала Сара Нанні, депутат від Партії зелених.

Радикальний рух “Громадяни Рейху” заперечує легітимність Федеративної Республіки та закликає до повалення федеральних установ. Агентство Reuters писало, що члени цього руху намагалися отримати контакти в Росії. У Кремлі заперечують свою причетність до путчистів.

Нагадаємо, у середу вранці, 7 грудня, у Німеччині поліція одночасно провела спецоперацію в 11 федеральних землях проти правоекстремістської організації "Reichsbürger", що планувала викрадення політиків та насильницьке захоплення влади.

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