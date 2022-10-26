Закон бумеранга: у Санкт-Петербурзі на складі спалахнула масштабна пожежа (відео)

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

У російському Санкт-Петербурзі спалахнула масштабна пожежа на складі. Вогонь охопив до 6 тисяч квадратних метрів і пізніше збільшився до 12 тис.

Про це інформує МНС Росії і росЗМІ.

"До ліквідації пожежі від МНС Росії залучено 45 одиниць техніки та 160 осб особового складу. Задіяно пожежний потяг", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Яка причина пожежі — не повідомляється. Тим часом у соцмережах з'явилися фото і відео інциденту.

Нагадаємо, що декілька годин тому РФ атакувала Дніпро, внаслідок "прильоту" сталася пожежа на АЗС. На місці трагедії загинули двоє людей: вагітна жінка живцем згоріла в автівці, а на автомийці, розташованій поруч з АЗС, загинув оператор. Ще три особи отримали травми.

Раніше повідомлялося, що у російській Пермі вибухнув пороховий завод. Цей завод працював у три зміни, щоб виготовити боєприпаси для вбивства українців.

Читайте також: