"Закон Ірини" підписано: що змінилося в США після жорстокого вбивства українки

Ірина Заруцька / © ТСН.ua

У Північній Кароліні, США, набув чинності «Закон Ірини» — законодавча ініціатива, яка суттєво посилює перевірки злочинців, що звільняються під заставу, та обмежує їхнє право на безнальну заставу за низку насильницьких злочинів.

Про це пише Fox News.

Закон названо на честь 23-річної української біженки Ірини Заруцької, яку жорстоко вбили ножем у шарлоттському поїзді легкорейкового транспорту 22 серпня. У вбивстві звинувачується Декарлос Дехуан Браун-молодший, якого раніше заарештовували понад десяток разів і востаннє звільнили в січні за обвинуваченням у правопорушенні.

Губернатор Північної Кароліни Джош Стейн підписав законопроєкт, незважаючи на критику окремих його частин, ухвалених законодавчим зібранням, контрольованим республіканцями.

Закон передбачає:

Заборону на внесення безнальної застави для більшості рецидивістів та за деякі насильницькі злочини.

Обмеження дискреційних повноважень мирових суддів щодо рішень про звільнення до суду.

Вимагає від судових органів приділяти особливу увагу ризику насильства, який може становити обвинувачений, перед визначенням розміру застави.

Встановлює вимогу проходження оцінки психічного здоров’я для більшої кількості обвинувачених.

«Нарешті ми прибираємо небезпечних злочинців з наших вулиць, щоб ніхто більше не відчув такого ж болю, який пережила сім’я Ірини Заруцької», — заявила членкиня Палати представників, яка брала участь у розробці закону, Тріша Котам.

Жорстоке напад, відеозапис якого потрапив у мережу, викликав політичну хвилю. Республіканці, включаючи Дональда Трампа, негайно поклали вину за смерть Заруцької на демократів, звинувачуючи їх у м’якотілості щодо злочинності.

Водночас сам губернатор-демократ Джош Стейн, підписуючи закон, висловив рішучу критику одразу двох його аспектів.

По-перше, він вважає, що закон недостатньо фокусується на загрозі, яку становить обвинувачений, а не на його можливості внести заставу. По-друге, «ще більш тривожною» Стейн назвав поправку, внесену в останню хвилину, яка «спрямована на введення розстрілу у Північній Кароліні».

«Це варварство. Я не допущу розстрілів, поки я губернатор», — рішуче заявив Стейн, підкресливши, що остання страта у штаті відбулася 2006 року.

Губернатор закликав законодавчий орган підтримати його власний законопроект, який передбачає збільшення чисельності поліції та введення заходів для запобігання насильству, зокрема обмеження доступу осіб, схильних до насильства чи психічних захворювань, до зброї.

Нагадаємо, раніше палата представників США ініціювала обговорення щодо підвищення безпеки громадського транспорту після трагічної загибелі української біженки Ірини Заруцької у Шарлотті, штат Північна Кароліна.

Ми раніше інформували, що підозрюваний пояснив своїй сестрі, чому напав саме на Заруцьку.