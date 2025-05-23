Закон Трампа "для багатіїв": республіканці ледь не провалили голосування в Конгресі

Республіканці проголосували за популістський закон Трампа з перевагою всього в один голос / © slavgorod.com.ua

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Палата представників Конгресу США, попри республіканську більшість, у четвер, 22 травня, ухвалила масштабний законопроєкт про податки та витрати, який введе в дію більшу частину популістських передвиборчих обіцянок президента США Дональда Трампа та обтяжить країну додатковими трильйонами доларів боргу.

Про це пише Reuters.

Законопроєкт був прийнятий із перевагою всього в один голос, оскільки республіканці втратили чотири голоси: двоє проголосували проти, третій утримався, а четвертий не зміг взяти участь у голосуванні, бо заснув.

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Якщо цей законопроєкт, який вже охрестили «законом для багатіїв», отримає схвалення Сенату, він надасть частині американців нові податкові пільги та збільшить витрати на армію та прикордонний контроль. При цьому доходи найбідніших американців знизяться через посилення соціальних програм, а держборг федерального уряду збільшиться приблизно на 3,8 трлн доларів (до вже 36,2 трлн доларів) протягом наступного десятиліття.

«Це, можливо, найзначніший законодавчий акт, який будь-коли буде підписано в історії нашої країни!» — Написав Трамп у соціальних мережах.

Демократи розкритикували законопроєкт як непропорційно вигідний багатим.

«Цей законопроєкт — шахрайство, податкова афера, покликана обікрасти вас, американський народ, і віддати гроші друзям Трампа — мільйонерам та мільярдерам», — заявив представник Демократичної партії Джим Макговерн.

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Законопроєкт був ухвалений, попри зростання стурбованості з приводу державного боргу США, який досяг 124% ВВП, що призвело до зниження кредитного рейтингу Сполучених Штатів агентством Moody’s минулого тижня.

Інвестори, стурбовані фінансовим становищем країни, що погіршується, і непередбачуваними тарифною політикою Трампа, розпродують американські активи, що становлять основу світової фінансової системи. Долар упав більш ніж на 10% від початку календарного року. Крім того, сильно впали в ціні акції компаній, що працюють у сфері сонячної енергетики, які отримують субсидії на зелену енергію.

«Сьогодні ввечері ми не переставлятимемо шезлонги на палубі „Титаніка“. Ми завантажимо вугілля в котел і прокладемо курс до айсберга», — заявив конгресмен Томас Мессі з Кентуккі, один із двох республіканців, які проголосували проти законопроєкту.

Зростання боргу парадоксальним чином змусило республіканців терміново ухвалити цей законопроєкт, щоб підвищити стелю держборгу на $4 трлн і уникнути дефолту, який, за оцінками аналітиків, міг підстерігати США вже цього літа.

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