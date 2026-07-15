Законопроєкт Ґрема про «пекельні санкції»: у WSJ розповіли, як він зачепить покупців російської нафти

Ліндсі Ґрем / © Associated Press

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У Конгресі США готуються представити новий законопроєкт про санкції проти Росії, який підтримував покійний сенатор Ліндсі Ґрем.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За інформацією видання, законопроєкт можуть внести до Конгресу вже цього тижня. Він передбачає можливість запровадження мит у розмірі до 100% щодо п’яти найбільших покупців російської нафти та газу, серед яких насамперед Китай та Індія.

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Як розповіли джерела, знайомі з документом, рішення про застосування таких мит ухвалюватиме виключно президент США. Крім держав, під обмеження можуть потрапити й окремі компанії та фізичні особи, які сприяють торгівлі російськими енергоносіями.

На думку аналітиків, якщо документ буде ухвалений, це стане першим випадком, коли Конгрес офіційно дозволить використовувати мита як інструмент геополітичного тиску.

«Історично мита використовувалися як інструмент боротьби з недобросовісними торговельними практиками», — зазначає The Wall Street Journal.

Крім мит, законопроєкт передбачає санкції проти російських підприємств оборонного, енергетичного та фінансового секторів, а також проти так званого «тіньового флоту», який Росія використовує для обходу міжнародних санкцій.

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Видання нагадує, що американські законодавці вже тривалий час закликають до жорсткішого економічного тиску на Москву.

«Хоча Трамп і ввів санкції проти Москви під час свого другого терміну, більшість республіканців і демократів у Сенаті хочуть, щоб Кремль зазнав суворіших фінансових санкцій, які потенційно могли б переконати президента Росії Володимира Путіна припинити вторгнення та сісти за стіл переговорів», — йдеться у матеріалі.

За даними WSJ, документ понад рік доопрацьовували сенатори обох партій разом із представниками Білого дому. Початкові версії законопроєкту були значно жорсткішими. Один із варіантів передбачав запровадження 500% мит на товари з будь-якої країни, яка купує російську нафту, газ, уран чи іншу сировину.

Втім, адміністрація Трампа виступала за більш гнучкий механізм, щоб зберегти президенту можливість самостійно визначати момент і масштаби застосування санкцій у межах переговорів щодо завершення війни.

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Саме тому нинішня версія стала компромісом, який отримав підтримку як республіканців і демократів, так і Білого дому. Крім того, документ покликаний надати Трампу чіткі законодавчі повноваження після того, як Верховний суд США відхилив його спробу одноосібно запроваджувати мита на підставі закону про надзвичайний стан.

У Білому домі підтвердили, що президент підтримує законопроєкт. Багато сенаторів також виступають за його якнайшвидше ухвалення на вшанування пам’яті Ліндсі Ґрема.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо документа, Дональд Трамп коротко заявив: «Ми це обговорюємо».

Водночас не всі експерти позитивно оцінюють нові повноваження президента.

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Колишній високопосадовець США з питань санкцій, нині керівник програми з геоекономіки Ради з міжнародних відносин Едвард Фішман вважає, що Трамп може використовувати ці інструменти не лише для тиску на Росію.

«Ці повноваження цілком можуть бути використані не за призначенням — для тиску на Росію, — а як засіб для Трампа вести торговельні війни як проти друзів, так і проти ворогів», — сказав він.

На його думку, ефективнішими були б вторинні санкції безпосередньо проти покупців російської нафти, банків, трейдерів і нафтопереробних підприємств, які допомагають Росії продавати енергоносії.

«Я підозрюю, що Білий дім змінив свою позицію і тепер підтримує цей законопроєкт, оскільки там усвідомили, що він надасть Трампу набагато більшу свободу дій щодо мит», — додав Фішман.

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Співавтор документа, сенатор-демократ від Коннектикуту Річард Блюменталь, підтвердив, що законопроєкт спрямований саме проти найбільших імпортерів російських енергоносіїв.

«Ми вдосконалювали його з часом у ході переговорів із Торговим представником США, а також із колегами з Білого дому. Це був дуже складний, копіткий і тривалий процес. Ми не хочемо надто широкого, хаотичного підходу», — пояснив він.

Прихильники документа наголошують, що саме вторинні мита вже раніше змусили Індію скоротити закупівлі російських енергоносіїв. Водночас Фішман переконаний, що значно більший ефект мали санкції проти «Роснефті» та «Лукойлу», а також загроза обмежень щодо індійських банків і нафтопереробних заводів.

Як зазначає The Wall Street Journal, попередня редакція законопроєкту мала широку двопартійну підтримку. Однак нова версія може зіткнутися з критикою частини демократів, які побоюються, що документ надає президентові занадто широкі повноваження у сфері торговельної політики.

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«Ліндсі був тим, хто рухав цю справу, рушійною силою, але є й інші, хто глибоко зацікавлений у цьому, тож було б чудово, якби ми змогли знайти спосіб, шлях вперед, щоб це здійснити», — заявив лідер більшості в Сенаті Джон Тун.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає Росію причетною до смерті сенатора Ліндсі Ґрема.

Ми раніше інформували, що Дарлін Ґрем Нордон офіційно призначили на місце сенатора-республіканця від Південної Кароліни Ліндсі Ґрема, який нещодавно помер.

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