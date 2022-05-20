Законопроєкт про 40 млрд дол. для України терміново везуть Байдену на підпис до Південної Кореї - CNN

Законопроєкт про 40 млрд дол. для України терміново везуть Байдену на підпис до Південної Кореї - CNN

Законопроєкт на суму 40 млрд дол. для України везуть на підпис президентові США Джо Байдену до Південної Кореї, який там перебуває з візитом.

Для того, щоб документ набув чинності, його повинен підписати лідер США.

Про це підтвердив CNN речник Ради національної безпеки.

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"Законопроект доставляють до Південної Кореї для підписання президентом, і його несе той, хто вже їздив до регіону в рамках своїх офіційних обов’язків", – сказав речник.

Законодавство передбачає кошти на військову та гуманітарну допомогу, включно з фінансуванням допомоги українським військовим і силам національної безпеки, допомогу в поповненні американського обладнання, надісланого в Україну, а також забезпечення охорони здоров’я та медичної підтримки українським біженця.

За словами представника Пентагону Джона Кірбі, підписання законопроекту є невідкладним, тому що фінансування, яке було виділено раніше, вичерпається до третього тижня травня, якщо не виділити нові кошти.

Нагадаємо, у четвер, 19 травня, Сенат США остаточно затвердив пакет надзвичайної військової та гуманітарної допомоги Україні на суму 40 млрд дол. Так, 20 млрд дол. з цих коштів підуть на озброєння, решта – це пряма бюджетна допомога і гуманітарна. Сума рекордна, оскільки спочатку Байден просив виділити 33 млрд, проте за ініціативи демократів додали ще 7.

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