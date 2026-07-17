Ліндсі Ґрем / © Associated Press

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Двопартійний законопроєкт про запровадження нових санкцій проти Росії, ініційований сенатором Ліндсі Ґремом, уже має достатню підтримку для ухвалення в Сенаті США.

Про це повідомляє Axios.

За інформацією видання, документ про так звані «пекельні санкції» проти Росії вже заручився необхідною кількістю голосів сенаторів.

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Як зазначає джерело, наразі законопроєкт має щонайменше 61 співавтора, серед яких 39 республіканців і 22 демократи.

Водночас головною перешкодою для його просування залишається не кількість голосів, а час, необхідний для винесення документа на розгляд Сенату. Наразі конкретні терміни обговорення законопроєкту ще не визначені.

Після можливого схвалення в Сенаті документ також має отримати підтримку Палати представників США.

Раніше повідомлялося, що Україна та її союзники сподіваються, що зможуть зберегти той рівень підтримки у Вашингтоні, який був до смерті Ліндсі Ґрема.

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Ми раніше інформували, що загроза нових «пекельних санкцій» США обвалила російський фондовий ринок.

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