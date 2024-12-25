"Заплющили на це очі": Румунія не підтвердила проліт російської ракети над своєю територією

Структури Міністерства оборони Румунії "продовжать розслідування цієї ситуації з метою з'ясування всіх обставин".

Румунська сторона заявила, що її протиповітряна оборона не фіксувала входження російської ракети в повітряний простір під час масованого удару по Україні в ніч проти середи, 25 грудня.

Про це заявив представник Міністерства оборони Румунії Костянтин Спіну для Digi24.

За його словами, українська сторона поінформувала Румунію про проліт російської ракети через повітряний простір Молдови близько 7:30 ранку, після чого вона "протягом близько двох хвилин" була в районі міста Дарабани.

"Згідно з даними моніторингу румунських систем повітряного спостереження та даними, наданими засобами країн НАТО, які доповнюють моніторинг, не було підтверджено перетин румунського повітряного простору в зоні відповідальності Румунії", – підсумував представник.

Нагадаємо, під час масованої ракетної атаки 25 грудня одна російська ракета перетнула повітряний простір чотирьох країн. Ракета, яку було запущено з території Росії, спочатку прямувала через південь України, пролетіла 140 км через повітряний простір Молдови та Румунії, і знову повернулася на територію України.

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