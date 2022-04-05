Закриття консульств та заборона в'їзду: перелік держав, які висилають дипломатів РФ через різанину в Бучі

Російських дипломатів вирішили позбутись у багатьох державах світу.
Після інформації про моторошні вбивства російськими військовими мирних жителів Київщини багато держав світу вирішили вислати дипломатів країни-агресорки. Більшість з них звинувачують у шпигунстві.
ТСН.ua зібрав перелік держав, які вирішили позбутися російських дипломатів.
- Литва висилає російського посла з країни та закриває консульство в Клайпеді.
- Німеччина висилає 40 російських дипломатів та забороняє їм в'їзд на територію держави.
- Франція відправляє з країни 35 дипломатичних працівників РФ.
- Італія вислала 25 російських дипломатів.
- Данія висилає 15 російських дипломатів.
- Швеція видворила з країни трьох російських дипломатів.
- Іспанія - 25 російських дипломатів.
- Польща - 45 дипломатів РФ.
- Словаччина висилає 35 російських дипломатів.
- Чехія - одного дипломата.
- Нідерланди - 17 дипломатів РФ.
- Бельгія - 21 дипломата.
- Ірландія - 4 дипломатів.
- Естонія закриває два консульства Росії та висилає 14 їх працівників.
- Латвія закриває генеральні консульства Росії та видворяє 13 їх співробітників.
- Словенія висилає 33 російських дипломатів.
- Португалія оголосила персонами нон ґрата 10 співробітників посольства Росії.
- МЗС Румунії оголосило персонами нон ґрата 10 співробітників посольства РФ у Бухаресті.
Нагадаємо, Зеленський закликав ООН відсторонити РФ від блокування рішень або саморозпуститися.
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