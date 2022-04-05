Закриття консульств та заборона в'їзду: перелік держав, які висилають дипломатів РФ через різанину в Бучі

Закриття консульств та заборона в'їзду: перелік держав, які висилають дипломатів РФ через різанину в Бучі

Російських дипломатів вирішили позбутись у багатьох державах світу.

Після інформації про моторошні вбивства російськими військовими мирних жителів Київщини багато держав світу вирішили вислати дипломатів країни-агресорки. Більшість з них звинувачують у шпигунстві.

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ТСН.ua зібрав перелік держав, які вирішили позбутися російських дипломатів.

Нагадаємо, Зеленський закликав ООН відсторонити РФ від блокування рішень або саморозпуститися.

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