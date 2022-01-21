Закривавлений пітон під розкішним магазином Луї Вітон: у Парижі зоозахисники влаштували протест

Шкіру пітонів використовують для створення сумок і гаманців.

Зоозахисники влаштували видовищний протест під крамницею люксового бренду Луї Віттон у Парижі.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 21 січня.

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Активісти прийшли з плакатами та муляжем розрізаного навпіл пітона. Шкіру саме цих тварин бренд використовує для створення розкішних аксесуарів: сумочок та гаманців.

Захисники тварин кажуть, що виробники, зокрема в Індонезії, жорстоко вбивають пітонів. Активісти закликають Луї Віттон відмовитися од використання такого матеріалу. До слова, це раніше зробили Шанель і Жан-Поль Готьє. У компанії протест наразі не коментують.

Як повідомлялося, на Шрі-Ланці померли два слони, які перед цим з’їли пластикові відходи на відкритому сміттєзвалищі. Зоозахисники б'ють на сполох, оскільки такі випадки у країні непоодинокі.

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