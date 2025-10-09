Закручують гайки Кремлю: які жорсткі обмеження готує ЄС для Росії

ЄС-Росія

Європейський Союз готує новий удар по шпигунській мережі Кремля, плануючи жорстко обмежити пересування російських дипломатів у межах ЄС. Ця ініціатива, що є частиною 19-го пакету санкцій, стала прямою відповіддю на ескалацію гібридної війни та диверсій з боку Москви.

Про це пише El Pais.

Нова пропозиція, розроблена Службою зовнішніх дій ЄС, спрямована на те, щоб перешкодити Кремлю відновити свою потужну шпигунську мережу, яка часто діяла під дипломатичним прикриттям і зазнала значних втрат після масового вислання сотень росіян 2022 року.

Якщо план буде ухвалено, російські дипломати будуть зобов’язані:

Повідомляти владу країни, до якої вони планують поїздку, щонайменше за 24 години до відправлення.

Вказувати пункт в’їзду та виїзду, а також транспортний засіб.

Отримати дозвіл, оскільки країна, що приймає, матиме право відмовити у в’їзді.

Це фактично «прив’яже» російських представників до країн їхньої акредитації та суттєво обмежить їхні можливості для шпигунської та диверсійної діяльності.

Головним рушієм нових обмежень виступає Чеська Республіка, яка давно наголошувала на необхідності таких заходів. Прага, яка сама неодноразово викривала російські шпигунські скандали, нещодавно на національному рівні заборонила в’їзд дипломатам без спеціальної акредитації.

Ініціативу вже обговорили представники 27 країн ЄС. На диво, серйозних заперечень не висловила навіть Угорщина, яка традиційно блокує санкції проти РФ. Певні роз’яснення запросила лише Австрія, столиця якої, Відень, за останні роки перетворилася на один із головних центрів російського шпигунства в Європі. Для ухвалення рішення потрібна одноголосна підтримка.

Рішучість ЄС пояснюється зростанням кількості кремлівських диверсій та гібридних атак по всій Європі, включно з вторгненнями дронів. Втративши стару шпигунську мережу, Кремль перейшов до нових методів:

Співпраця зі злочинними організаціями.

Вербування цивільних осіб за невеликі гроші через соцмережі.

Активізація «агентів впливу» — від політиків до інфлюенсерів, які поширюють наративи Москви та підривають довіру до ЄС.

Нові обмеження для дипломатів мають стати чітким сигналом Москві, що її деструктивна діяльність не залишиться без відповіді.

Нагадаємо, на тлі частих появ безпілотників над європейськими військовими базами та аеропортами прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен прямо заявила, що Росія веде проти Європи «гібридну війну».