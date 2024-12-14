Закрутять гайки: у Німеччині хочуть скоротити допомогу українським біженцям

Необхідно переглянути "соціальну допомогу", яку отримують українські біженці в Німеччині. Українці повинні отримувати більш скромну підтримку, подібну до тієї, що надається звичайним шукачам притулку.

Таку думку висловив голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц під час інтерв’ю газеті Rheinische Post.

За його словами, "найбільшою, буквально вибуховою статтею витрат" німецького бюджету є саме "допомога для громадян", яку виплачують не лише українцям.

"Нам необхідно знову поставити систему з голови на ноги. Поняття "допомога для громадян" зникне. Ми плануємо запровадити нову базову соціальну допомогу. Ми покладемо край нелегальній міграції й таким чином скоротимо великі витрати бюджету", – зазначив Мерц.

Він додав, що на практиці мову набагато легше вивчити на роботі, аніж лише на курсах, можливості для відвідування яких доводиться іноді чекати тижнями. Тому планує надавати українцям дозвіл на роботу і прискорити процес визнання їхніх професійних кваліфікацій.

Нагадаємо, дедалі більше біженців з України хочуть залишитися у Німеччині назавжди. Згідно з опитуванням, на сьогодні таких 65%.

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