В ЄС вимагають закрити в’їзд до Шенгенської зони — деталі

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Країни Балтії, Північної Європи та Польща вимагають закрити в’їзд до Шенгенської зони для російських військових.

Про це пише err.

Міністри внутрішньої безпеки країн Балтії, Північної Європи та Польщі, які зустрічалися в Таллінні у четвер, 19 червня, оприлюднили спільну заяву, в якій підтвердили своє рішення заборонити в’їзд до Шенгенської зони громадянам Росії, які брали участь в агресії проти України.

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На зустрічі високого рівня також були присутні єврокомісар з внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер та представник прикордонної агенції.

«Сотні тисяч громадян Росії, які воювали проти незалежної європейської країни. Ми повинні зайняти дуже чітку позицію, що ці люди не можуть вільно подорожувати Шенгеном — ми не надаватимемо їм дозволів на проживання, ми не надаватимемо їм віз, оскільки вся ця група, яка вбивала та руйнувала там, становить дуже серйозну загрозу безпеці для всіх нас», — заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро, наголосивши на важливості такого кроку.

Зазначається, що заборона на в’їзд до Шенгенської зони для осіб, причетних до агресії, повинна залишатися чинною навіть після завершення активних бойових дій.

Нагадаємо, ще 2023 року Румунія і Болгарія досягли угоди про приєднання до Шенгенської зони з відкритими кордонами по повітрю і морю. Тож у березні 2024-го процес відбувся. Переговори про сухопутні кордони також тривали.

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Йшлося і про те, що Кіпр планує виконати всі вимоги для приєднання до кінця 2025 року.

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