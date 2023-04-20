Закупівля снарядів для України: Politico повідомило про суперечки та гальмування в ЄС

Члени Євросоюзу зіткнулися з розбіжностями щодо того, як витратити мільярд євро, зарезервований для спільних контрактів.

Посли країн в ЄС 19 квітня не змогли врегулювати розбіжності щодо спільних контрактів Євросоюзу на закупівлю боєприпасів для України, водночас Франція і Польща влаштували суперечку.

Про це повідомляє Politico із посиланням на трьох знайомих з ситуацією дипломатів.

Європейські посли намагалися вийти з глухого кута щодо теми, як саме запровадити план спільної закупівлі боєприпасів для українського війська. Раніше лідери країн ЄС затвердили загальну схему щодо закупівлі снарядів та виділили два мільярди євро на її фінансування. Однак відтоді члени Євросоюзу зіткнулися з розбіжностями щодо того, як витратити мільярд євро, зарезервований для спільних контрактів.

Головна тема суперечки – наскільки слід обмежити ці контракти виробниками з ЄС та чи включати до програмикомпанії з таких країн, як США і Велика Британія.

Так, у цій суперечці Франція виступає за те, аби гроші залишалися в межах Євросоюзу, і така позиція дратує деяких колег держави з ЄС. Дипломати розповіли виданню, що на зустрічі представників ЄС 19 квітня французький посол звинуватив польського колегу, що той у ЗМІ закидає Парижу перешкоджання досягненню остаточної угоди. Посол Франції водночас наголосив, що Париж – просто прагматичний. Він також зазначив, що країни ЄС вже погодилися витратити мільярда євро на відшкодування за передані Україні боєприпаси.

Посол Польщі в ЄС заперечив заяви французького колеги, заявивши, що Париж лише ускладнює поточні переговори.

У суперечку втрутилася Швеція, яка головує в Раді Євросоюзу. У намаганнях знайти компроміс, шведські дипломати запропонували оновлений текст угоди, який мав би задовольнити обидві сторони. Так, новий документ мав би обмежив майбутні контракти "економічними операторами, створеними в ЄС і в Норвегії". Однак він містив рядок про те, що директива не повинна створювати прецедент.

Також читайте США оголосили про новий пакет військової допомоги для України: що туди увійшло

Деякі дипломати заявили, що новий текст угоди надто прихильний до позиції Франції. Інші ж нарікали, що документ відкриває нові питання про те, які компанії або субпідрядники повинні бути залучені до контрактів.

Зрештою європейські дипломати пізно ввечері 19 квітня визнали, що не змогли досягти жодної згоди того дня. Перемовини можуть продовжити наступного тижня. Тобто очільники МЗС країн Євросоюзу не матимуть погодженої угоди для обговорення на зустрічі 24 квітня в Люксембурзі.

Нагадаємо, 20 березня очільники Міноборони та МЗС країн Євросоюзу узгодили план щодо спільної закупівлі мільйона боєприпасів для України. План передбачає передавання цих снарядів Києву протягом 12 місяців.

Зауважимо, в Естонії виступають за можливість закупівлі артснарядів для України поза європейською економічною зоною, аби пришвидшити їхнє постачання Києву.

Підготовка до контрнаступу: Польща збільшить виробництво боєприпасів для України

Читайте також: