Закупівля зброї за завищеними цінами: НАБУ провело обшуки в Україні та Польщі (фото)

Слідчі дії спрямовані на дослідження ланцюга постачання іноземного озброєння та перевірки інформації про можливе штучне завищення його вартості.

В Україні та Польщі правоохоронці провели обшуки у межах справи щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами у квітні 2022 - лютому 2023 років.

Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.

Як стало відомо, 9 квітня на території України та Польщі проведено обшуки у справі щодо можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами.

“Слідчі дії спрямовані на дослідження ланцюга постачання іноземного озброєння та перевірки інформації про можливе штучне завищення його вартості через участь компаній-посередників, зареєстрованих за межами України. Зібрані докази будуть використані детективами НАБУ для надання правової оцінки діям посадовців. Наразі розслідування триває”, - розповіли в НАБУ.

Нагадаємо, що Україні не вистачає зброї для зриву контрнаступальних дій росіян.

Читайте також: