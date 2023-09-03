Залежність Вірменії від Росії є стратегічною помилкою, — Пашинян

Очільник вірменського уряду наголосив, що російські так звані миротворчі сили не виконують свою місію за тристоронньою заявою від 9 листопада 2020 року, і Лачинський коридор не перебуває під контролем.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав "стратегічною помилкою" залежність Вірменії від Росії, зокрема, в архітектурі безпеки.

Про це заявив Нікол Пашинян в інтерв'ю La Repubblica.

Пашинян заявив, що наразі влада намагається диверсифікувати політику у сфері безпеки.

"Архітектура безпеки Вірменії на 99,999% була пов'язана з росією, зокрема у сфері придбання зброї та боєприпасів. Але сьогодні, коли росія потребує зброї та боєприпасів, зрозуміло, що навіть якби вона захотіла, РФ не змогла б забезпечити потреби Вірменії у сфері безпеки", — сказав Пашинян.

Він підкреслив, що у сфері безпеки залежність чи прив'язка лише до одного центру власними силами є «стратегічною помилкою».

"І лише після того, як ми постфактум скуштували гіркі плоди цієї помилки, ми робимо дуже невиразні спроби диверсифікувати нашу політику у сфері безпеки", — додав Пашинян.

За версією РФ, західні країни нібито підштовхують вірменський уряд до витіснення росії з Південного Кавказу. Але насправді, за словами Пашиняна, росія часто сама виходить із регіону «через ті кроки, які вона робить чи не робить».

Він назвав таку тенденцію такою, що спонукає до думки, що "той самий сценарій може повторитися, що якось ми просто прокинемося і побачимо, що росії тут немає".

"Причин може бути дві: чи рф не може, чи не хоче зберігати контроль над Лачинським коридором. І те, й інше, на наш погляд, є проблематичним. Думаю, десь вони не хочуть, десь не можуть", — наголосив прем'єр.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян припустив, що одного дня Росія, яка зобов'язалася "допомогти" у конфлікті щодо Нагірного Карабаху, може піти з "договору".

Пашинян також висловлювався щодо так званого союзу Вірменії та Росії.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.