"Залежності більше нема": Премʼєр Чехії повідомив невтішну новину для Кремля

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що тепер його країна повністю позбулась залежності від газу з Росії.

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Про це він повідомив у себе на сторінці в соцмережі X.

Він заявив, що минулої весни країні опинилась під серйозною загрозою через можливий дефіцит природного газу. Через це могла постраждати енергетична безпека країни, оскільки країна була значною мірою залежна від постачання енергоносіїв з РФ.

"Ми не вагалися і зробили кілька важливих кроків. Одним з них було відкриття LNG-терміналу в Нідерландах, який може покрити значну частину нашого споживання", – написав Фіала.

Чеський премʼєр зазначив, що тепер країна повністю позбулась від залежності віг газу з РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Чехія продовжила мандат на навчання українських військових до кінця 2024 року.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Чехії нагадав Заходу про невиконані обіцянки перед Україною.

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