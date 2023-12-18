"Залишаємося непохитними у своїй відданості Україні: Боррель надав подробиці про 12 пакет санкцій проти РФ

Європейська Рада ухвалила новий, 12, пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів у зв’язку з продовженням агресійної війни Росії проти України.

Нові антиросійські санкції, які ухвалила Єврорада 18 грудня, завдадуть додаткового удару по здатності очільника Кремля Володимира Путіна вести війну, націлюючись на важливі сектори російської економіки та ускладнюючи обхід санкцій ЄС.

Про це йдеться у повідомленні, що оприлюднене на сайті Європейської Ради.

Як розповів високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, у 12-му пакеті міститься "потужний набір нових списків і економічних заходів, які ще більше послаблять російську військову машину".

"Наша позиція чітка, як я вже заявляв, коли очолював неформальну Раду із закордонних справ у Києві: ми залишаємось непохитними у своїй відданості Україні та продовжуватимемо підтримувати її боротьбу за свободу та суверенітет", — підкреслив Жозеп Боррель.

Реакція України на санкції проти РФ

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль вже відреагував на новий пакет антиросійських санкцій. За його словами, вони передбачають:

поступову заборону на імпорт російських алмазів,

заборону на надання програмного забезпечення для промислового виробництва,

розширену заборону на імпорт з Росії зрідженого нафтового газу, чавуну, чорних металів,

введення часткової заборони транзиту через РФ товарів, що можуть збільшити промислові потужності, а також посилиться механізм обмеження цін на російську нафту.

Ба більше, ЄС розширив заборону на експорт компонентів безпілотників й високотехнологічних товарів.

За словами Шмигаля, тиск на РФ повинен системно продовжуватися, щоб знекровити її воєнну машину.

"Щоб агресор відчув ціну розв’язаної війни та дорого заплатив за страждання й руйнування, завдані Україні", — підкреслив він.

Раніше високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель казав, що Україна виконала 90% із 7 необхідних кроків кандидантських вимог щодо початку переговорів про вступ до ЄС.

Нагадаємо, ЄС відкриває для України офіційні переговори про вступ. Також країни-члени ЄС закликають прискорити надання Україні обіцяного 1 млн боєприпасів, які ми маємо отримати до березня 2024 року.

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