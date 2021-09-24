Залишаються маски: Португалія скасовує майже всі COVID-обмеження

В країні відкриваються кафе та бари.

Влада Португалії вирішила від 1 жовтня скасувати майже всі карантинні COVID-обмеження.

Про це з посиланням на португальський уряд, пише Reuters.

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"Оскільки більшість обмежень, встановлених законом, зникне, ми перейдемо до етапу, який ґрунтується на відповідальності кожного. Ми не повинні забувати, що пандемія не закінчилася",- наголосив прем'єр-міністр Антоніо Кошта.

Серед обов'язкових вимог, які діятимуть, залишиться носіння маски. зокрема, к транспорті, лікарнях, торгових центрах, магазинах і будинках престарілих.

Натомість в країні відкриють бари та нічні клуби. Від жовтня не буде обмежень щодо кількості людей в установах і на масових заходах. Цифрові сертифікати не будуть обов'язковими в готелях, спортзалах і так далі. Утім, такі документи потрібні під час подорожей. Також знову

Як повідомлялося, Ірландія вакцинувала від COVID 90% дорослих громадян - це найвищий показник у країнах Європейського Союзу. Одну дозу вакцини отримали 92,2% дорослих ірландців. За Ірландією слідують Мальта, Данія і Португалія.

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