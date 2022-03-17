Залишились без ботоксу та філерів: біофармацевтична компанія AbbVie припиняє поставки до Росії

Залишились без ботоксу та філерів: біофармацевтична компанія AbbVie припиняє поставки до Росії

Компанія AbbVie припинила поставки препаратів, які використовують в естетичній медицині.

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, американська біофармацевтична компанія AbbVie припиняє поставки до Росії ботоксу і філерів.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"Оскільки трагічні події в Україні продовжують розгортатися, AbbVie тимчасово призупинила роботу всіх наших продуктів для естетичної медицини в Росії. У нас немає виробничих підприємств в регіоні", - йдеться у заяві.

Компанія ​​продовжить стежити за безпекою своїх співробітників в Україні та прилеглому регіоні.

Нагадаємо, станом на 14 березня вже понад 200 компаній відмовилися працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси.

