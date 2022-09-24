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Залишились лише жінки: у Росії в одному з сіл мобілізували усіх чоловіків

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Залишились лише жінки: у Росії в одному з сіл мобілізували усіх чоловіків

Фото: Associated Press

У селі Тюменево Кемеровської області РФ мобілізували всіх чоловіків.

Жителям села воєнкоми масово роздали повістки, аналогічна ситуація також в інших населених пунктах Кемеровської області. 

Про це пише "Нова газета. Європа". 

Місцеві жителі розповіли журналістам, що в них повістки роздали усім чоловікам. Загалом зі села мобілізували 59 осіб. Після цього в населеному пункті залишились лише жінки та діти. 

Видання зазначає, що схожа ситуація також і в інших селах. 

Нагадаємо, в столиці РФ починається мобілізація на війну проти України

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