Залишились лише жінки: у Росії в одному з сіл мобілізували усіх чоловіків

У селі Тюменево Кемеровської області РФ мобілізували всіх чоловіків.
Жителям села воєнкоми масово роздали повістки, аналогічна ситуація також в інших населених пунктах Кемеровської області.
Про це пише "Нова газета. Європа".
Місцеві жителі розповіли журналістам, що в них повістки роздали усім чоловікам. Загалом зі села мобілізували 59 осіб. Після цього в населеному пункті залишились лише жінки та діти.
Видання зазначає, що схожа ситуація також і в інших селах.
Нагадаємо, в столиці РФ починається мобілізація на війну проти України.
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